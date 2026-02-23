В Мухоршибирском районе произошло смертельное ДТП

В Мухоршибирском районе республики произошла смертельная авария. По предварительным данным, 45-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в электроопору.

От сильного удара столб сломался и упал прямо на крышу иномарки. В результате происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Как отмечают очевидцы и первые данные осмотра, в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.