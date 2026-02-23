Происшествия 23.02.2026 в 11:16
В Мухоршибирском районе произошло смертельное ДТП
Мужчина погиб под упавшей на машину электроопорой
Текст: Макар Захаров
В Мухоршибирском районе республики произошла смертельная авария. По предварительным данным, 45-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и врезался в электроопору.
От сильного удара столб сломался и упал прямо на крышу иномарки. В результате происшествия мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.Как отмечают очевидцы и первые данные осмотра, в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
