Происшествия 23.02.2026 в 11:33
Школа Бурятии потеряла тепло после взрыва газа в котельной
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности
Текст: Макар Захаров
В Прибайкальском районе Бурятии прокуратура организовала проверку по факту аварии в школе села Турка. ЧП произошло накануне вечером в котельной образовательного учреждения.
По предварительным данным, произошел взрыв газа в ящике-испарителе. Из-за технологического сбоя подача тепла в здание школы была нарушена.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также о защите прав несовершеннолетних.