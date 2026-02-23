Школа Бурятии потеряла тепло после взрыва газа в котельной

В Прибайкальском районе Бурятии прокуратура организовала проверку по факту аварии в школе села Турка. ЧП произошло накануне вечером в котельной образовательного учреждения.

По предварительным данным, произошел взрыв газа в ящике-испарителе. Из-за технологического сбоя подача тепла в здание школы была нарушена.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также о защите прав несовершеннолетних.