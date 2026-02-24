В Улан-Удэ на пожарах погибли двое мужчин

Вчера в Улан-Удэ произошло два пожара со смертельным исходом. Первое возгорание зафиксировали в доме на улице Витимская.

Когда сотрудники МЧС России прибыли на место, огонь полностью охватил жилище. Во время проверки помещений специалисты нашли тело 56-летнего мужчины. Пожар ликвидировали на общей площади 54 квадратных метров.

А вечером тушили дом в ДНТ «Весна». Соседи спасли одного человека. Однако также огнеборцы обнаружили погибшего 51-летнего мужчину. Возгорание ликвидировали на 30 квадратных метрах.

«В обоих случаях причиной пожаров могла стать неосторожность при курении», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.