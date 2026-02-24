В Бурятии в аварии пострадали неопытная автоледи и ее 3-летняя дочь

С 21 по 23 февраля на дорогах Бурятии случилось 48 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе с пострадавшими.

Так, накануне днем в Иволгинском районе травмы получил маленький ребенок. ДТП устроила 22-летняя девушка со стажем вождения в 4 месяца. Она следовала на авто «Тойота Королла» со стороны Вознесеновки в сторону Сужи и столкнулась с впереди движущейся машиной «Тойота Камри» под управлением 36-летней женщины.

«В результате водитель «Тойоты Королла» и ее 3-летняя дочь получили травмы. Водителя второй иномарки осмотрели и после оказания помощи отпустили домой», - отметили в ГАИ республики.