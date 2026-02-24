Происшествия 24.02.2026 в 11:19

На трассе в Бурятии иномарка разбилась «в хлам»

Легковушка столкнулась с грузовиком  
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии иномарка разбилась «в хлам»
Фото: ГАИ Бурятии

Вчера ночью произошла жуткая авария на трассе Р-258 «Байкал», возле поселка Селенгинск Кабанского района Бурятии. 35-летний водитель машины «Тойота Алекс» столкнулся с грузовиком «Митсубиши Фусо», за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести.

За минувшие выходные инспекторы ДПС выявили 1073 нарушения ПДД, в том числе задержали и лишили прав 42 водителей за пьяную езду.

авария ГАИ

