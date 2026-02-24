Житель Бурятии потерял сознание в автобусе

На севере Бурятии накануне мужчине стало плохо в автобусе, следовавшем по маршруту «Нижнеангарск – Северобайкальск». По словам очевидцев, пассажир начал терять сознание и падать.

К счастью, в салоне находились медсестры терапевтического отделения Нижнеангарской больницы Алена и Людмила. Они спокойно оказали пострадавшему необходимую помощь и более 20 минут ждали приезда «скорой». Все это время специалисты непрерывно наблюдали за состоянием больного, измеряли пульс, а также разговаривали с ним, когда он пришел в сознание.

Не растерялись и пассажиры с водителем: двое подростков помогли переместить мужчину с сиденья на пол, а затем – уложить на бок. А маршрутчик Максим четко выполнял просьбы медсестер: остановиться, подложить куртку под голову мужчине, открыть двери, ждать «скорую». После бригада врачей забрала пациента.

«Счастливая случайность стала для всех остальных пассажиров и вздохом облегчения, и уроком как вести себя в подобных случаях, оказывать вовремя и правильно медпомощь. Алена Олеговна и Людмила Николаевна, спасибо Вам за проявленный профессионализм. Ваша быстрая реакция, уверенность в словах, взгляде, действиях спасли жизнь человеку. Есть добрые люди и они всегда рядом!», - рассказала очевидица Татьяна.

