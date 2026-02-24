Происшествия 24.02.2026 в 17:18

В Бурятии мужчина едва не замерз насмерть возле женской колонии

Его спасли сотрудники исправительного учреждения
Текст: Карина Перова
Фото: УФСИН по Бурятии

В Бурятии еще один мужчина едва не замерз насмерть возле колонии. На этот раз все произошло около ИК-7 в ночь с 18 на 19 февраля, сообщили в УФСИН по РБ.

Пострадавшего с явными признаками обморожения спасли начальник караула Дымбрыл Бодиев, помощник начальника караула Сергей Буянтуев и караульный Аяна Дамеева. Его нашли почти в час ночи при обходе территории, прилегающей к исправительному учреждению.

Мужчина потерял сознание. Сотрудники колонии занесли его в теплое помещение, оказали первую помощь и вызвали «скорую». Прибывшая бригада врачей госпитализировала того в лечебное учреждение. По последним данным, состояние спасенного оценивается как стабильное.

Ранее «Номер один» сообщал, что в январе сотрудники исправительной колонии № 8 спасли мужчину, который чуть не погиб в лесу в 40-градусный мороз.

колония спасение обморожение

