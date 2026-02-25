«Шаман» утопил туристов

Данный поступок, представленный певцом как часть его хайпа, оказался в центре внимания за несколько дней до предполагаемой трагедии. Видео было воспринято многими как провокационное и неуважительное из-за неуместности подобного жеста к священному озеру.





Трагический инцидент с участием группы китайских туристов на озере Байкал вновь поднял острый вопрос о безопасности выезда на лед, особенно ради эффектных фотографий для социальных сетей.На прошлой неделе на Байкале, рядом с островом Ольхон, под лед провалился автомобиль УАЗ, на котором ехала группа китайских туристов. Погибли восемь человек. Непрочный лед даже в условиях сильных морозов представляет собой смертельную угрозу, и многие задаются вопросом, стоит ли рисковать жизнью ради эффектного кадра? Специалист по байкальскому туризму Алексей Башаров из села Турка выделил пять ключевых ошибок, допущенных водителем, что привело к гибели группы.Одной из главных причин трагедии на Ольхоне стала аномальная зима 2025 - 2026. Лед в этом районе характеризовался наличием трещин, выходом теплых вод и микроземлетрясениями, что неоднократно вызывало появление промоин и проседание грузовиков. Предвестники беды были очевидны с января по февраль: автомобили регулярно попадали в трещины или проваливались колесами.Да и власти могли бы позаботиться о расчистке дороги, которая шла вдоль берега по суше до местности Хобой. И если раньше дорожники «намораживали» дорогу и была возможность перебросить туда снегоуборочную технику, то в этом сезоне в связи с дефицитом средств дорогу не чистили и проехать на Хобой можно было только по льду.- Когда я еду по Байкалу, то в местах, где лед не слишком крепкий, всегда заставляю пассажиров открывать в машине все двери. Да, это не очень комфортно, холодно, но, по крайней мере, все жить будут. И если автомашина провалится, то у нее будет возможность зацепиться дверьми за лед. Машина не будет заблокирована, и люди смогут выскочить из нее, - делится советом Алексей Башаров.Сам автомобиль УАЗ плохо приспособлен для перевозки пассажиров, стекла без подъемников, двери открываются неудобно. В воде такие тяжелые машины - это гробы на колесах.Некоторую гарантию могли бы дать и спасательные жилеты: оказавшись в полынье, пассажиры оставались бы на воде, пусть даже и потеряв сознание.По его словам, водителя, утопившего китайцев, просто не научили, как действовать в экстремальных ситуациях.- Вроде немолодой был, с Ольхона, много лет возил людей, почему он не прислушался к советам старожилов, - удивляется Башаров.По его словам, водитель проявил излишнюю самоуверенность. Заметив ледовый разлом шириной три метра, он не высадил пассажиров, а решил двигаться вдоль него, что является грубейшей ошибкой. Вдоль трещины лед всегда ослаблен, так как аномалия может распространяться на десятки метров. Также было упущено требование открывать двери для возможности быстрого спасения в случае провала под лед.Усугубляющим фактором стало то, что китайские туристы не умели плавать, а водитель не провел инструктаж по действиям в чрезвычайной ситуации. Нахождение автомобиля в многолюдном месте, где туристы, наблюдавшие за тонущей машиной, не оказали никакой помощи, также является показательным.- На видео, запечатлевшем трагедию, видно, как туристы обступили тонущий автомобиль, но никто не пришел на выручку, - возмущается Алексей Башаров. - Зеваки, снимающие на телефоны погибающих людей, не предприняли попытку разбить стекла в машине.Многие комментаторы в сети Интернет сразу связали трагические случаи с оскорбительным поведением Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN. Недавно певец выставил видео, где облизывает байкальский лед. Этот ролик вызвал неоднозначную реакцию в обществе. «Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус», - говорит он на камеру. После чего несколько раз лизнул лед, сделав это максимально эротично. «Вкусно», - заключил SHAMAN.К слову, водитель, утопивший тургруппу, также именовал себя шаманом, пишут СМИ. В телефонах туристов он обозначен как «шаман». Являлся ли он на самом деле шаманом? Лечил ли людей или был астрологом? Или же просто зарабатывал на китайских туристах? Этот факт наряду с общим пренебрежением к мерам безопасности подчеркивает, что Байкал не прощает пренебрежения, ошибок, бизнеса на хайпе и экономии на безопасности.История Байкала знает немало подобных трагедий, где самоуверенность и нахождение в «приподнятом настроении» приводили к трагедиям. В марте 2009 года джип с министром транспорта Бурятии Сергеем Черниговским провалился под лед в восьми километрах от с. Гремячинск. Сергей Семенов, глава Прибайкальского района, сидевший за рулем, смог выплыть, а Черниговский, несмотря на попытки открыть дверь, упустил драгоценное время и утонул. Это произошло на «игольчатом» льду, ставшем причиной гибели: джип остановился слишком близко от трещины на льду и, когда тронулся, сразу же провалился.Трагедии на Байкале случаются постоянно.- Я был свидетелем того, как несколько лет назад джип Toyota Land Cruiser 200 утонул вместе с людьми прямо на глазах, когда машина остановилась возле кромки байкальской трещины. Двери были закрыты, и они не смогли выбраться. А машина так быстро пошла на дно, что мы не успели помочь людям, - говорит Александр Башаров.По его словам, туристам, которые платят большие деньги за экскурсии на байкальский лед, необходимо самим заботиться о безопасности, никому не доверяя свои жизни - самое ценное, что есть у человека.