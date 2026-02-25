Происшествия 25.02.2026 в 09:22

В Улан-Удэ дезертир избил женщину и расстрелял ее из «пневмата»

По совокупности преступлений боец получил 14 лет «строгача»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ дезертир избил женщину и расстрелял ее из «пневмата»
Фото: архив «Номер один»
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес суровые приговоры в отношении двух военнослужащих, совершивших ряд преступлений.

Как сообщили в пресс-службе суда, один из военных обвинялся в разбое.

«Желая завладеть автомобилем потерпевшей, подсудимый несколько раз выстрелил в нее из пневматического пистолета, а также нанес множество ударов по голове и телу», - рассказали в суде.

Помимо этого, бойца обвинили в дезертирстве. Он трижды на длительный срок сбегал с места службы и гулял на гражданке, пока его не задерживали правоохранители. 

По совокупности преступлений военный получил 14 лет колонии строгого режима.

Еще одного военнослужащего судили за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«23 февраля 2025 года в одном из сел Хоринского района подсудимый во время распития спиртных напитков избил потерпевшего, нанеся ему не менее десяти ударов ногами в область груди и лица, а затем ударил пустой стеклянной бутылкой по голове. Кроме того, 27 июня 2025 года фигурант, находясь в гостях у потерпевшего, похитил его велосипед», - сообщили в пресс-службе суда.

Военного признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего.
