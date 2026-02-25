Происшествия 25.02.2026 в 12:59

В Улан-Удэ суд отпустил горожанина, порезавшего двух человек у ночного клуба

Его действия переквалифицировали на менее тяжкую статью
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
Октябрьский райсуд Улан-Удэ сообщил о вынесении приговора в отношении горожанина, который в ходе потасовки у ночного клуба пустил в дело нож.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, происшествие случилось вечером 4 ноября 2025 года. Обвиняемый после употребления спиртного приехал с приятелями в один из ночных клубов Улан-Удэ, но внутрь его не пустила охрана. Мужчины остались на крыльце, где позже поссорились с другими посетителями заведения. В ходе конфликта фигурант выхватил из кармана складной нож и ударил им в грудь противника. Приятель раненого попытался обезоружить нападавшего, но получил удар ножом в поясницу.

Несмотря на ранения, посетители смогли задержать злоумышленника. Его передали приехавшим полицейским, а пострадавшим потребовалась помощь медиков. 

Действия агрессора следствие квалифицировало по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе в отношении лица, в связи с выполнением им общественного долга, совершенное из хулиганских побуждений). Мужчине грозило от 8 до 20 лет лишения свободы.

Однако суд пришел к выводу, что у следствия нет достаточных доказательств, свидетельствующих о наличии у подсудимого прямого умысла на убийство.

«Исходя из представленных суду доказательств и фактических обстоятельств дела следует, что каких-либо действий, направленных на лишение жизни потерпевших, подсудимый не совершал», - сообщили в пресс-службе суда. 

Учитывая локализацию, количество и характер ранений суд переквалифицировал действия обвиняемого на ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). За это мужчину приговорили к 350 часам обязательных работ. Однако и данное наказание Фемида постановила считать отбытым, поскольку во время следствия подсудимый находился в СИЗО.

Приговор еще не вступил в законную силу и, возможно, будет обжалован.
Теги
покушение драка

