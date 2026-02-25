Происшествия 25.02.2026 в 14:21

«Врезался головой в киоск, спина адски заболела»

Новосибирец сломал позвоночник, поскользнувшись на остановке
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено Сергеем Краснокутским
ЧП произошло в Новосибирске возле остановки «Учительская», когда Сергей Краснокутский шел на автобус и поскользнулся на гололеде у киоска с хот-догами и выпечкой.

- Все случилось 13 марта 2025 года. Из-за наледи на тротуаре я упал на живот, по инерции проехал по льду и врезался головой в остановку. Спина адски заболела, я лежал как в тумане и не мог подняться. Один из прохожих вызвал скорую помощь, огромное спасибо этому человеку! Скорая приехала только почти через четыре часа, все это время я лежал на льду. Когда медики приехали, прохожий помог фельдшеру поднять меня под руки: вдвоем они довели меня до машины скорой помощи, - рассказал КП-Новосибирск 58-летний Сергей.

Пострадавшего отвезли в ближайшую больницу, врач осмотрел Сергея и сразу направил в НИИТО. Рентген показал тяжелые травмы: оскольчатые переломы двух позвонков, переломы костистых отростков двух позвонков.

- Хирурги установили титановую пластину и 8 штифтов на место поврежденных позвонков. Огромное спасибо врачу-нейрохирургу Кириллу Аникину и его команде! 15 дней я пролежал в больнице, в первые дни почти не вставал. Очень помогли родные, дочка навещала меня, покупала необходимые лекарства, - говорит Сергей.

Раньше мужчина работал мастером-отделочником и таксистом, но после травмы врачи запретили ему заниматься физическим трудом. В ноябре 2025 года ему разрешили только легкий труд и вождение не более 2-3 часов в день.

- Экспертиза установила, что моему здоровью нанесен тяжкий вред. Я написал обращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в итоге следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В районной администрации заявили, что остановочный павильон в аренде и чистить эту территорию они не должны. В итоге я подал иск в Центральный районный суд.

Сейчас сибиряк ходит на обследования каждые три месяца, врачи говорят, что через год можно будет сделать еще одну операцию и достать титановую пластину из спины. Но при условии, что восстановление будет идти успешно.

- Я вынужден носить корсет каждый день, только дома могу его снять. Сейчас удается работать в такси всего 2-3 часа в день, хорошо, если тысячу рублей заработаю. Всего на лечение и реабилитацию мы потратили почти полмиллиона рублей, помимо ОМС. При перепадах погоды меня мучают сильные боли в спине, это уже на всю жизнь. Вчера я был на врачебной комиссии и мне дали третью группу инвалидности, - рассказал Сергей. – На суде ответчики не могут ответить на все вопросы судьи, заседания переносятся для подготовки ответов. Сейчас я записался на прием в прокуратуру, буду добиваться справедливости!

