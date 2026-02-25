Происшествия 25.02.2026 в 14:39

Бизнесмен обещал отблагодарить главу Минтранса Бурятии за победу на торгах

Уголовное дело в отношении Гоге и Соснина ушло в суд
Текст: Андрей Константинов
Бизнесмен обещал отблагодарить главу Минтранса Бурятии за победу на торгах
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александра Гоге, экс-руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимира Соснина, а также директора строительной компании, имя которого не разглашается. Чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий, а предприниматель – в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. 

Напомним, сначала, в феврале 2015 года, сотрудники ФСБ задержали руководителя «Бурятрегионавтодора» Владимира Соснина и директора дорожной компании. Что они рассказали чекистам, не известно, но уже спустя три месяца по этому же делу следствие вышло и на тогдашнего главу Минтранса РБ Александра Гоге. Его также задержали и отправили в СИЗО. После этого стали известны и подробности инкриминируемых им преступлений.

Как оказалось, речь шла о крупном контракте стоимостью 1,2 млрд рублей на ремонт участка дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.

По версии следствия, министр и руководитель «Бурятрегионавтодора» вступили в сговор с директором строительной компании, чтобы сделать его победителем в предстоящих торгах.

«С этой целью чиновники обеспечили преимущественные условия для данной компании, проводили с предпринимателем незаконные переговоры, передавали конфиденциальную информацию о ходе торгов, организовали препятствия для иных участников. В свою очередь, предприниматель в случае победы обещал «отблагодарить» их», - сообщили в прокуратуре. 

Вскоре после задержания Александра Гоге глава Бурятии уволил министра в связи с утратой доверия. А зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков заверил общественность, что «речь о прямом хищении денег не идет». Зампред подчеркнул, что расследование не повлияет на ход ремонта дороги и заверил, что работы на этом участке будут завершены в установленные сроки.

В настоящее время уголовное дело в отношении экс-чиновников направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
