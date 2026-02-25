Происшествия 25.02.2026 в 15:16

В Бурятии мошенника осудили за 236 преступлений

Жертвами афериста стали десятки жителей республики
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мошенника осудили за 236 преступлений
Фото: МВД Бурятии
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца города Уссурийск Приморского края, которому предъявили обвинения в 236 эпизодах преступлений. В их числе мошенничество в составе организованной преступной группы (116 эпизодов), покушение на мошенничество (63 эпизода) и неправомерный доступ к компьютерной информации (57 эпизодов). 

Как сообщали ранее в МВД Бурятии, от действий злоумышленника пострадали жители Бурятии и Забайкальского края, а также 10 микрофинансовых организаций из разных регионов страны. 

«Житель Приморского края, действуя в составе организованной преступной группы, в течение года взламывал аккаунты пользователей портала Госуслуг и получал доступ к их личным кабинетам. Используя персональные данные граждан, он оформлял на них онлайн-займы в микрокредитных и микрофинансовых компаниях, а полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. Для зачисления займов вместе с подельниками фигурант указывал реквизиты подконтрольных им счетов. Всего таким образом было оформлено 116 займов, а общий ущерб составил почти 1,7 млн рублей. При этом сим-карты для привязки к личным кабинетам прежних владельцев на портале Госуслуг приобретались ими под предлогом дальнейшей передачи военнослужащим, находящихся в зоне специальной военной операции», - рассказывали полиции. 

Злоумышленника разоблачили сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Бурятии. В ходе обыска у мошенника правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и другие предметы, используемые им для совершения преступлений. 

Рассмотрев материалы дела, райсуд признал молодого человека виновным. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы. 
