Происшествия 25.02.2026 в 15:39
Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за телефона
Гаджет стоял на зарядке
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на улице Лимонова чуть не сгорела вся квартира из-за телефона, оставленного на зарядке.
Восьмилетний мальчик играл с гаджетом, подключенным в сеть. Когда устройство перегрелось, ребенок отложил его, не выключив блок питания из розетки.
Через некоторое время телефон загорелся. Мама несовершеннолетнего вызвала пожарных. Но, к счастью, успела потушить пламя до приезда огнеборцев. Никто не пострадал.
«Сгорели телефон, планшет и матрац на 2 «квадратах». Дознаватель установил, что пожар произошел из-за короткого замыкания», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.