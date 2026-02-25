Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за телефона

В Улан-Удэ на улице Лимонова чуть не сгорела вся квартира из-за телефона, оставленного на зарядке.

Восьмилетний мальчик играл с гаджетом, подключенным в сеть. Когда устройство перегрелось, ребенок отложил его, не выключив блок питания из розетки.

Через некоторое время телефон загорелся. Мама несовершеннолетнего вызвала пожарных. Но, к счастью, успела потушить пламя до приезда огнеборцев. Никто не пострадал.

«Сгорели телефон, планшет и матрац на 2 «квадратах». Дознаватель установил, что пожар произошел из-за короткого замыкания», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.