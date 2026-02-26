В селе Бурятии сгорела мать с двумя детьми

В Иволгинском районе Бурятии на пожаре погибли три человека – 30-летняя женщина и ее малолетние дети. Их тела нашли пожарные при тушении дома.

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Нижняя Иволга поступило сегодня ночью, 26 февраля.

- На место происшествия незамедлительно выехали два отделения пожарной части. Для усиления сил и средств был перенаправлен расчет еще одной пожарной части, ранее находившийся на другом выезде. На момент прибытия пожарных горел брусовой одноэтажный дом. Огонь уничтожил кровлю дома, пристрой и веранду. В ходе тушения пожара были обнаружены тела женщины 1996 года рождения и двое детей 2015 и 2018 года рождения, - рассказали в ГО и ЧС.

Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России по Республике Бурятия.

