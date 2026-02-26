В Бурятии пьяные женщины на машине врезались в дом

Пьяное ДТП произошло утром в Бичурском районе Бурятии. Виновница - 21-летняя водитель автомашины «Тойота Королла» - въехала в жилой дом.

- Не имеющая права управления ТС водитель, следуя по ул. Свердлова с. Бичура не справилась с управлением и наехала на препятствие в виде жилого дома. В результате ДТП 41-летняя пассажир транспортного средств получила ушибы, но после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой, - сообщили в ГАИ республики.

Обе женщины находились в состоянии опьянения, отметили в полиции.

Фото: ГАИ РБ