Происшествия 26.02.2026 в 09:46
В Бурятии пьяные женщины на машине врезались в дом
21-летняя автоледи села за руль без прав
Текст: Елена Кокорина
Пьяное ДТП произошло утром в Бичурском районе Бурятии. Виновница - 21-летняя водитель автомашины «Тойота Королла» - въехала в жилой дом.
- Не имеющая права управления ТС водитель, следуя по ул. Свердлова с. Бичура не справилась с управлением и наехала на препятствие в виде жилого дома. В результате ДТП 41-летняя пассажир транспортного средств получила ушибы, но после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой, - сообщили в ГАИ республики.
Обе женщины находились в состоянии опьянения, отметили в полиции.
Фото: ГАИ РБ
Тегидтп