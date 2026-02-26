Происшествия 26.02.2026 в 09:56

Беременная женщина в Улан-Удэ попала в ДТП

В ее машину врезалась иномарка
Текст: Елена Кокорина
25 февраля около 17 часов в Улан-Удэ 38-летняя водитель «Ниссан Ноута», врезалась в стоящую на дороге после ДТП «Хонду Фит». Виновница ехала в направлении с. Эрхирик.

В результате ДТП два пассажира «Хонды», в том числе беременная женщина, были доставлены для осмотра в медицинское учреждение. После оказания врачебной помощи их отпустили домой.

Вчера на территории республики было выявлено 312 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 12 водителей, находившиеся за рулем с признаками алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 32 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГАИ РБ

 

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

