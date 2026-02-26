Происшествия 26.02.2026 в 10:25

На трассе в Бурятии перевернулась иномарка с двумя детьми

У их матери нет водительских прав
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии перевернулась иномарка с двумя детьми
Фото: ГАИ Бурятии

Возле села Белоозёрск Джидинского района Бурятии перевернулась иномарка с двумя маленькими детьми. Авария случилась сегодня утром.

За рулем «Тойоты Ист» находилась 36-летняя женщина. Водитель не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Выяснилось, что у нее нет права управления транспортным средством.

В салоне также находились двое её детей 12 и 10 лет. Всех доставили в медучреждение для осмотра и оказания помощи.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», - отметили в УГИБДД по Бурятии.

 

26.02.2026 в 10:25
