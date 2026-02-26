На трассе в Бурятии перевернулась иномарка с двумя детьми

Возле села Белоозёрск Джидинского района Бурятии перевернулась иномарка с двумя маленькими детьми. Авария случилась сегодня утром.

За рулем «Тойоты Ист» находилась 36-летняя женщина. Водитель не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась. Выяснилось, что у нее нет права управления транспортным средством.

В салоне также находились двое её детей 12 и 10 лет. Всех доставили в медучреждение для осмотра и оказания помощи.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», - отметили в УГИБДД по Бурятии.