В Бурятии осудили директора культурного центра

Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора МБУ «Районного центра культуры и досуга» Виктории Самбуевой. Она обвинялась в служебном подлоге.«Установлено, что с апреля по июль 2025 года на основании приказа подсудимой ее знакомая числилась в должности хормейстера. Ежемесячно получая заработную плату, свои должностные обязанности последняя не выполняла», - сообщили в прокуратуре Бурятии.После выявления нарушения прокурор района добился расторжения трудового договора с хормейстером и возврата полученных денег в бюджет. А на Викторию Самбуеву возбудили уголовное дело.Суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в размере 50 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в культурно-досуговых учреждениях, сроком на 1 год.