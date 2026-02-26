Происшествия 26.02.2026 в 10:27

В Бурятии осудили директора культурного центра

Она фиктивно трудоустроила знакомую на должность хормейстера
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили директора культурного центра
Фото: архив «Номер один»
Кяхтинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора МБУ «Районного центра культуры и досуга» Виктории Самбуевой. Она обвинялась в служебном подлоге.

«Установлено, что с апреля по июль 2025 года на основании приказа подсудимой ее знакомая числилась в должности хормейстера. Ежемесячно получая заработную плату, свои должностные обязанности последняя не выполняла», - сообщили в прокуратуре Бурятии. 

После выявления нарушения прокурор района добился расторжения трудового договора с хормейстером и возврата полученных денег в бюджет. А на Викторию Самбуеву возбудили уголовное дело. 

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в размере 50 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в культурно-досуговых учреждениях, сроком на 1 год.
подлог

