В Бурятии скончался обвиненный в мошенничестве чиновник

В Бурятии суд прекратил уголовное дело в отношении руководителя Управления культуры администрации Джидинского района Дымбрыл-Доржи Осорова. Причиной этого стала скоропостижная смерть чиновника.Об уголовном деле в отношении Дымбрыл-Доржи Осорова правоохранительные органы не сообщали. Из судебной картотеки следует, что его обвиняли в двух эпизодах мошенничества.Уголовное дело поступило в суд в начале января. Но ни одного заседания по нему так и не состоялось из-за болезни подсудимого, сказано на сайте Джидинского райсуда.Как сообщили в администрации Джидинского района, Дымбрыл-Доржи Осоров возглавлял Управление культуры с апреля 2022 года.«Под его руководством была проделана огромная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере культуры. Благодаря его усилиям в рамках национального проекта «Культура» ежегодно улучшалась материально-техническая база библиотечной системы, привлекались спонсорские средства на ремонт учреждений культуры, пошив костюмов, приобретение музыкального и светового оборудования. Дымбрыл Гармажапович был соавтором Международного гастрономического фестиваля «Боргойская баранина» – визитной карточки Джидинского района, внеся значительный вклад в организацию культурной программы этого масштабного мероприятия. Он оставил яркий след в истории Джидинского района, посвятив свою жизнь развитию культуры и образования. Его вклад в процветание родного края будет долго храниться в памяти земляков», - говориться в тексте соболезнования, опубликованного районной администрацией.Прощание с 58-летним чиновником прошло 15 февраля в селе Петропавловка.