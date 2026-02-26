Происшествия 26.02.2026 в 14:10

В Бурятии скончался обвиненный в мошенничестве чиновник

Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скончался обвиненный в мошенничестве чиновник
Фото: администрация Джидинского района
В Бурятии суд прекратил уголовное дело в отношении руководителя Управления культуры администрации Джидинского района Дымбрыл-Доржи Осорова. Причиной этого стала скоропостижная смерть чиновника.

Об уголовном деле в отношении Дымбрыл-Доржи Осорова правоохранительные органы не сообщали. Из судебной картотеки следует, что его обвиняли в двух эпизодах мошенничества.

Уголовное дело поступило в суд в начале января. Но ни одного заседания по нему так и не состоялось из-за болезни подсудимого, сказано на сайте Джидинского райсуда.

Как сообщили в администрации Джидинского района, Дымбрыл-Доржи Осоров возглавлял Управление культуры с апреля 2022 года. 

«Под его руководством была проделана огромная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере культуры. Благодаря его усилиям в рамках национального проекта «Культура» ежегодно улучшалась материально-техническая база библиотечной системы, привлекались спонсорские средства на ремонт учреждений культуры, пошив костюмов, приобретение музыкального и светового оборудования. Дымбрыл Гармажапович был соавтором Международного гастрономического фестиваля «Боргойская баранина» – визитной карточки Джидинского района, внеся значительный вклад в организацию культурной программы этого масштабного мероприятия. Он оставил яркий след в истории Джидинского района, посвятив свою жизнь развитию культуры и образования. Его вклад в процветание родного края будет долго храниться в памяти земляков», - говориться в тексте соболезнования, опубликованного районной администрацией. 

Прощание с 58-летним чиновником прошло 15 февраля в селе Петропавловка.
мошенничество суд

