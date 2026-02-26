Происшествия 26.02.2026 в 14:44

В Улан-Удэ 12-летний ребенок готовил убийство своих сверстников

Также предотвращено два нападения на школы
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ 12-летний ребенок готовил убийство своих сверстников
Фото: freepik.com
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Бурятии предотвратили две попытки несовершеннолетних совершить массовые убийства в школах республики. Об этом на сессии Народного Хурала сообщил глава регионального МВД Олег Кудинов.

По данным, озвученным министром, особо тяжкие преступления готовились в Баргузинском районе и в Улан-Удэ. Подростки планировали расправу над одноклассниками. Силовики сработали на опережение и не допустили трагедии.

Еще один шокирующий случай предотвратили в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Там 12-летний ребенок готовил убийство своих сверстников. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц».

Эти сообщения прозвучали на фоне страшной статистики подросткового насилия, которая уже несколько лет держит в напряжении всю республику. Самой кровавой страницей до сих пор остается 19 января 2019 года. Тогда в школу №5 в Сосновом Бору ворвались трое подростков с топорами и коктейлями Молотова. Они напали на семиклассников во время урока русского языка. От ударов топором пострадали пятеро детей. Одной из девочек отрубило пальцы, другая получила открытую черепно-мозговую травму и впала в кому. Ребенка спасали лучшие нейрохирурги страны. Нападавший был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

С тех пор республику то и дело сотрясают новые жестокие истории. Так, в 2022 году две девушки несколько часов пытали 15-летнюю школьницу в заброшенной квартире, а потом полураздетой выбросили на улицу. В 2023 году толпа молодых людей зверски избивала 17-летнюю девочку и снимала это на видео под улюлюканье толпы. В прошлом году в улусе Хойтобэе компания подростков избила 16-летнюю девушку, обрила ей голову и выложила запись в соцсети. В Еравнинском районе старшеклассники систематически избивали младшеклассников, пока видео не попало в сеть и не дошло до московского Следкома.
дети насилие

