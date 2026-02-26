Происшествия 26.02.2026 в 14:59

Житель Бурятии задушил и закопал покупателя своего дома

Мужчина взял деньги, но расставаться с недвижимостью не захотел
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
Фото: Следственный комитет Бурятии
Заместитель прокурора Бурятии Евгений Коротких утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Иволгинского района. Он обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

Напомним, в декабре 2024 года в полицию Иволгинского района обратилась жительница Сотниково. Женщина сообщила, что в октябре ее 49-летний сосед бесследно исчез и перестал выходить на связь. Правоохранители приступили к розыску пропавшего мужчины и выяснили, что он был убит. Сыщикам удалось найти место, где был захоронен сельчанин, а также задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. В ходе допроса он признался в причастности к убийству и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

«В августе 2024 года обвиняемый заключил устную сделку со знакомым по продаже ему своего дома в селе Сотниково, получил 800 тысяч рублей, однако жилье не передал. Покупатель неоднократно просил мужчину исполнить обязательства, а затем в октябре 2024 года пришел к нему домой и потребовал возврата денег. В ответ обвиняемый напал на гостя и задушил его. Тело потерпевшего на садовой тележке он отвез на стройплощадку, где подрабатывал, скинул в котлован и присыпал землей. В последующем этот котлован был зарыт», - рассказали ранее в Следственном комитете Бурятии.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, сегодня уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд республики.
убийство

