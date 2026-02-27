18-летнего парня в Улан-Удэ сбила иномарка

Вчера утром, 26 февраля, в Улан-Удэ произошел очередной наезд на пешехода. Пострадавший молодой человек угодил под колеса иномарки.

- 41-летний водитель автомашины «Тойота Алион», следуя по ул. Заиграевской наехал на 18-летнего парня вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП юноша с травмами был доставлен в БСМП, - рассказали в ГАИ республики.

Вчера на территории республики было выявлено 357 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 16 нетрезвых водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГАИ РБ