Происшествия 27.02.2026 в 12:30

«Сказал ребенку, что наехали на кочку»

Под Новосибирском пьяный водитель, который вез 6-летнюю падчерицу, насмерть сбил парня
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Сказал ребенку, что наехали на кочку»
Пьяный водитель не смог смягчить приговор за смерть парня (справа). Фото: Предоставлено родственниками погибшего // ГАИ по Новосибирской области
Суд вынес приговор виновнику страшной аварии, которая произошла 19 апреля 2025 года на улице Мира в Барабинске (Новосибирская область). Как сообщает КП-Новосибирск, поздним вечером 22-летний Кирилл возвращался с работы домой, шел по левой обочине под фонарями. Внезапно автомобиль «Тойота Филдер» выехал на встречную полосу и сбил парня со спины. Водитель не стал тормозить и уехал с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую, но Кирилл погиб на месте от полученных травм. Водитель скрылся с места аварии, но через час полицейские его нашли.

- Я растила сына одна, мы с Кириллом были опорой и поддержкой друг другу. Он окончил колледж на электромонтера, работал на вахте в Сургуте, а потом вернулся в Барабинск. Работал в магазине, мечтал начать учиться на программиста. До сих пор не могу поверить, что моего сына нет, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Кирилла. – Когда мне позвонили ночью и сообщили, что Кирилла сбили, для меня это был шок. Я приехала на место ДТП: вокруг валялись вещи и обувь, сын отлетел почти на 20 метров, настолько сильным был удар. Позже привезли сбежавшего водителя. Я к нему подходила — он был пьяный и отрицал вину. Его увезли на медосвидетельствование в больницу, в крови нашли алкоголь.

За рулем «Тойоты» был 40-летний разнорабочий, в момент ДТП он пошел на обгон, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Мужчина сел за руль без прав, его сразу отправили в СИЗО. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД водителем в нетрезвом состоянии, повлекшем по неосторожности смерть человека.

На допросах водитель уверял, что он не виноват в смерти парня:

- Я забрал жену с работы, а 6-летнюю падчерицу — с детского садика. Вечером поужинал, приехала знакомая жены, они уехали пить пиво. Потом она позвонила, попросила приехать к ней с ребенком, предложила посидеть в гостях и вместе вернуться домой, - заявил следователям водитель. – За руль я сел трезвым, а выпил уже дома после ДТП. В магазин я за пивом не заезжал, поехал с падчерицей к жене. Начал обгонять автомобиль, почувствовал удар, увидел вмятину на стекле, сказал ребенку, что наехали на кочку, и поехал дальше. Завез ребенка, вернулся на место ДТП и ничего не увидел.

Экспертиза опровергла слова мужчины: от удара у машины смяло левое крыло и разбило половину лобового стекла, водитель не мог этого не заметить. Ранее виновника аварии уже ловили пьяным за рулем, и после смерти Кирилла он до последнего не признавал, что сел за руль нетрезвым. В декабре 2025 года Барабинский районный суд вынес приговор и назначил ему 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. А также обязал выплатить компенсацию — 2 миллиона рублей.

Водитель обжаловал приговор суда:

- Его адвокат просил назначить колонию-поселение, уменьшить компенсацию морального вреда. Они предоставили суду хорошую характеристику на водителя, я же проверила ее, и у меня появились вопросы. Везде были указаны адреса людей, которые не являются ему ближайшими соседями — просто знакомые. Да и сам водитель передо мной ни разу не извинялся — ни на месте ДТП, ни в суде. На апелляции он принес извинения после совета адвокатов, но это было неискренне. Я настаивала на справедливом наказании, - говорит мама погибшего парня. - Моя семья тяжело переживает трагедию: меня поддерживают муж и 6-летняя дочка.

- Новосибирский областной суд оставил решение без изменений, приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в законном порядке, - сообщил Никита Теряев, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.

Все новости

Народный артист Бурятии передаст средства со своего концерта на нужды бойцов СВО
27.02.2026 в 13:30
МТС ускорила сеть LTE для вахтовых работников Озерного месторождения
27.02.2026 в 13:27
Вдове бойца СВО из Бурятии вернут свыше 1 млн рублей, которые увели мошенники
27.02.2026 в 13:15
Десять с половиной лет строгача за «служебные квартиры»
27.02.2026 в 13:13
В Монголии на кашемир дадут 108 миллионов долларов
27.02.2026 в 13:09
В Иркутской области бюджетную стройку начали «резать по живому»
27.02.2026 в 12:50
«Сказал ребенку, что наехали на кочку»
27.02.2026 в 12:30
Улан-удэнец продал чужую машину, чтобы погасить свои кредиты
27.02.2026 в 12:10
В Улан-Удэ не могут решить судьбу бомбоубежища
27.02.2026 в 12:00
Педагог из Тюмени перебралась в Бурятию
27.02.2026 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Бурятии «раскулачили» попавшегося на мошенничестве бизнесмена
Махинатор подсунул предприятию ЖКХ дешевый и некачественный уголь
27.02.2026 в 10:00
18-летнего парня в Улан-Удэ сбила иномарка
Пострадавшего пешехода доставили в больницу с травмами
27.02.2026 в 09:57
На севере Бурятии автомойка загрязнила почву почти на миллион рублей
Нарушение зафиксировали в Северобайкальске
27.02.2026 в 09:46
Экс-полицейского признали виновным в тройном убийстве в Улан-Удэ
Но дело в отношении фигуранта прекратили
27.02.2026 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru