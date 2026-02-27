Происшествия 27.02.2026 в 12:30
«Сказал ребенку, что наехали на кочку»
Под Новосибирском пьяный водитель, который вез 6-летнюю падчерицу, насмерть сбил парня
Текст: КП-Новосибирск
Суд вынес приговор виновнику страшной аварии, которая произошла 19 апреля 2025 года на улице Мира в Барабинске (Новосибирская область). Как сообщает КП-Новосибирск, поздним вечером 22-летний Кирилл возвращался с работы домой, шел по левой обочине под фонарями. Внезапно автомобиль «Тойота Филдер» выехал на встречную полосу и сбил парня со спины. Водитель не стал тормозить и уехал с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую, но Кирилл погиб на месте от полученных травм. Водитель скрылся с места аварии, но через час полицейские его нашли.
- Я растила сына одна, мы с Кириллом были опорой и поддержкой друг другу. Он окончил колледж на электромонтера, работал на вахте в Сургуте, а потом вернулся в Барабинск. Работал в магазине, мечтал начать учиться на программиста. До сих пор не могу поверить, что моего сына нет, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Кирилла. – Когда мне позвонили ночью и сообщили, что Кирилла сбили, для меня это был шок. Я приехала на место ДТП: вокруг валялись вещи и обувь, сын отлетел почти на 20 метров, настолько сильным был удар. Позже привезли сбежавшего водителя. Я к нему подходила — он был пьяный и отрицал вину. Его увезли на медосвидетельствование в больницу, в крови нашли алкоголь.
За рулем «Тойоты» был 40-летний разнорабочий, в момент ДТП он пошел на обгон, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Мужчина сел за руль без прав, его сразу отправили в СИЗО. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД водителем в нетрезвом состоянии, повлекшем по неосторожности смерть человека.
На допросах водитель уверял, что он не виноват в смерти парня:
- Я забрал жену с работы, а 6-летнюю падчерицу — с детского садика. Вечером поужинал, приехала знакомая жены, они уехали пить пиво. Потом она позвонила, попросила приехать к ней с ребенком, предложила посидеть в гостях и вместе вернуться домой, - заявил следователям водитель. – За руль я сел трезвым, а выпил уже дома после ДТП. В магазин я за пивом не заезжал, поехал с падчерицей к жене. Начал обгонять автомобиль, почувствовал удар, увидел вмятину на стекле, сказал ребенку, что наехали на кочку, и поехал дальше. Завез ребенка, вернулся на место ДТП и ничего не увидел.
Экспертиза опровергла слова мужчины: от удара у машины смяло левое крыло и разбило половину лобового стекла, водитель не мог этого не заметить. Ранее виновника аварии уже ловили пьяным за рулем, и после смерти Кирилла он до последнего не признавал, что сел за руль нетрезвым. В декабре 2025 года Барабинский районный суд вынес приговор и назначил ему 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. А также обязал выплатить компенсацию — 2 миллиона рублей.
Водитель обжаловал приговор суда:
- Его адвокат просил назначить колонию-поселение, уменьшить компенсацию морального вреда. Они предоставили суду хорошую характеристику на водителя, я же проверила ее, и у меня появились вопросы. Везде были указаны адреса людей, которые не являются ему ближайшими соседями — просто знакомые. Да и сам водитель передо мной ни разу не извинялся — ни на месте ДТП, ни в суде. На апелляции он принес извинения после совета адвокатов, но это было неискренне. Я настаивала на справедливом наказании, - говорит мама погибшего парня. - Моя семья тяжело переживает трагедию: меня поддерживают муж и 6-летняя дочка.
- Новосибирский областной суд оставил решение без изменений, приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в законном порядке, - сообщил Никита Теряев, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.
- Я растила сына одна, мы с Кириллом были опорой и поддержкой друг другу. Он окончил колледж на электромонтера, работал на вахте в Сургуте, а потом вернулся в Барабинск. Работал в магазине, мечтал начать учиться на программиста. До сих пор не могу поверить, что моего сына нет, - рассказала КП-Новосибирск Наталья, мама Кирилла. – Когда мне позвонили ночью и сообщили, что Кирилла сбили, для меня это был шок. Я приехала на место ДТП: вокруг валялись вещи и обувь, сын отлетел почти на 20 метров, настолько сильным был удар. Позже привезли сбежавшего водителя. Я к нему подходила — он был пьяный и отрицал вину. Его увезли на медосвидетельствование в больницу, в крови нашли алкоголь.
За рулем «Тойоты» был 40-летний разнорабочий, в момент ДТП он пошел на обгон, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Мужчина сел за руль без прав, его сразу отправили в СИЗО. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД водителем в нетрезвом состоянии, повлекшем по неосторожности смерть человека.
На допросах водитель уверял, что он не виноват в смерти парня:
- Я забрал жену с работы, а 6-летнюю падчерицу — с детского садика. Вечером поужинал, приехала знакомая жены, они уехали пить пиво. Потом она позвонила, попросила приехать к ней с ребенком, предложила посидеть в гостях и вместе вернуться домой, - заявил следователям водитель. – За руль я сел трезвым, а выпил уже дома после ДТП. В магазин я за пивом не заезжал, поехал с падчерицей к жене. Начал обгонять автомобиль, почувствовал удар, увидел вмятину на стекле, сказал ребенку, что наехали на кочку, и поехал дальше. Завез ребенка, вернулся на место ДТП и ничего не увидел.
Экспертиза опровергла слова мужчины: от удара у машины смяло левое крыло и разбило половину лобового стекла, водитель не мог этого не заметить. Ранее виновника аварии уже ловили пьяным за рулем, и после смерти Кирилла он до последнего не признавал, что сел за руль нетрезвым. В декабре 2025 года Барабинский районный суд вынес приговор и назначил ему 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. А также обязал выплатить компенсацию — 2 миллиона рублей.
Водитель обжаловал приговор суда:
- Его адвокат просил назначить колонию-поселение, уменьшить компенсацию морального вреда. Они предоставили суду хорошую характеристику на водителя, я же проверила ее, и у меня появились вопросы. Везде были указаны адреса людей, которые не являются ему ближайшими соседями — просто знакомые. Да и сам водитель передо мной ни разу не извинялся — ни на месте ДТП, ни в суде. На апелляции он принес извинения после совета адвокатов, но это было неискренне. Я настаивала на справедливом наказании, - говорит мама погибшего парня. - Моя семья тяжело переживает трагедию: меня поддерживают муж и 6-летняя дочка.
- Новосибирский областной суд оставил решение без изменений, приговор вступил в законную силу и может быть обжалован в законном порядке, - сообщил Никита Теряев, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.