Происшествия 27.02.2026 в 17:10

Глава Бодайбо Алексей Ботвин задержан силовиками

Ранее в городе произошла масштабная коммунальная авария
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Новость о задержании главы Бодайбо Алексея Ботвина, распространенная «Вестями-Иркутск» и телеграм-каналом «БодАйбо City», усиливает напряженную ситуацию в этом отдаленном золотопромышленном городе. Который почти три недели был без отопления в 40-градусные морозы. 

Видео, на котором силовики заводят в машину человека в наручниках, хоть и не демонстрирует его лица, порождает множество домыслов и вопросов о причинах задержания. Правоохранительные органы пока хранят молчание, а попытки получить комментарии от регионального управления СКР и приемной главы города успехом не увенчались, лишь усиливая атмосферу неопределенности.

Ситуация осложняется тем, что Бодайбо до сих пор не оправился от масштабной коммунальной аварии, произошедшей в конце января. Экстремальные морозы, опустившиеся ниже 40 градусов, привели к перемерзанию водовода, оставив более тысячи жителей без тепла и воды. Введенный режим чрезвычайной ситуации, хоть и был смягчен возвращением отопления, до сих пор не снят, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах. Масштабная авария потребовала мобилизации ресурсов со всей Иркутской области, подчеркивая критическое состояние местной коммунальной инфраструктуры.

Недостаточное финансирование коммунального сектора Бодайбо, по всей видимости, является хронической проблемой, усугубляемой низкими тарифами на услуги. Этот фактор, накапливаясь десятилетиями, заложил основу для нынешнего кризиса. Однако, непосредственной причиной аварии стало не только общее запущенное состояние сетей, но и конкретные просчеты в управлении: из замороженных домов вовремя не слили воду. И всю систему отопления в городе пришлось менять.
