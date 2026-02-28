Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»

Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста в отношении горожанина, который устроил стрельбу в ресто-клубе. Правоохранители предъявили ему обвинение в хулиганстве с применением оружия.«Пьяный мужчина, находясь в ресто-клубе «Чаплин», беспричинно, из хулиганских побуждений, не менее 10 раз выстрелил в сторону посетителя из травматического пистолета модели «Гроза – 04». В результате последний получил телесные повреждения», - рассказали в пресс-службе суда.