Происшествия 28.02.2026 в 09:30

Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»

В результате был ранен один из посетителей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»
Фото: архив «Номер один»
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста в отношении горожанина, который устроил стрельбу в ресто-клубе. Правоохранители предъявили ему обвинение в хулиганстве с применением оружия.

«Пьяный мужчина, находясь в ресто-клубе «Чаплин», беспричинно, из хулиганских побуждений, не менее 10 раз выстрелил в сторону посетителя из травматического пистолета модели «Гроза – 04». В результате последний получил телесные повреждения», - рассказали в пресс-службе суда.
Теги
стрельба

Все новости

Благоустройство Арбата в Улан-Удэ обойдется в 317 млн рублей
28.02.2026 в 10:53
В Бурятии силовики перехватили 15 тонн нефрита
28.02.2026 в 10:15
Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»
28.02.2026 в 09:30
Власти Бурятии готовятся к пожарам и паводкам
28.02.2026 в 09:17
Индийцы создадут водохранилище на притоке Селенги
28.02.2026 в 09:10
Арбалет, медаль, свобода
28.02.2026 в 08:00
Зурхай на субботу, 28 февраля
28.02.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 февраля 2026 года
28.02.2026 в 06:02
Шаманы Бурятии дали предсказание на год огненной Лошади
28.02.2026 в 06:00
Мать погибшего в танке подростка из Якутска пожаловалась в Генпрокуратуру
27.02.2026 в 17:38
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Бурятии силовики перехватили 15 тонн нефрита
Его планировали отправить контрабандой в Китай
28.02.2026 в 10:15
Арбалет, медаль, свобода
Как экс-топ-менеджер ТГК-14 избежал наказания за покушение на убийство
28.02.2026 в 08:00
Мать погибшего в танке подростка из Якутска пожаловалась в Генпрокуратуру
Мальчик интересовался военной техникой и хотел стать военнослужащим
27.02.2026 в 17:38
Глава Бодайбо Алексей Ботвин задержан силовиками
Ранее в городе произошла масштабная коммунальная авария
27.02.2026 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru