В Бурятии силовики перехватили 15 тонн нефрита

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале-марте 2025 года фигуранты приобрели в Тункинском районе 248 глыб незаконно добытого нефрита общей массой более 15 тонн стоимостью свыше 92 млн рублей. Ценный камень они упаковали в мешки, разместили в деревянных ящиках, а затем отвезли в Иркутск, где хранили в ангаре для дальнейшей контрабанды в Китай.





Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном обороте нефрита.Злоумышленников разоблачили сотрудники ФСБ. Суд признал их виновными и приговорил к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 300 тысяч рублей каждому. Изъятый нефрит конфисковали в доход государства.