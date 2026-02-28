В Бурятии глава Гремячинска достроил беседку под надзором следователя

В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении бывшего главы сельского поселения «Гремячинское» Павла Пушкарева. Суд признал его виновным в служебном подлоге.Как следует из материалов дела, в октябре 2024 года администрация поселения объявила торги на изготовление и установку сезонного сборно-разборного сценического комплекса (сцена с подиумом) и сборно-разборной беседки. Стартовая стоимость работ составляла 1,4 млн рублей. Победителем стало СПК «Гелиос 5», которое уронило цену почти на 400 тысяч рублей. Но к сроку – концу года – подрядчик полностью выполнить задачу не успел. Достоверно зная об этом, глава поселение тем не менее распорядился принять и оплатить работы в полном объеме. Сумма невыполненных, но оплаченных работ составила 155 тысяч рублей.По версии следствия, мотивом совершения преступления стало желание Пушкарева «приукрасить действительное положение дел в муниципальном образовании, стремление показать себя более компетентным и успешным руководителем, чем есть на самом деле, повысить свою деловую репутацию и поддержать авторитет успешного главы». Кроме того, он опасался, что в случае неосвоения в срок межбюджетного трансферта в отношении него проведут служебную проверку и привлекут к дисциплинарной ответственности.На суде Павел Пушкарев признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Наказывать строго его не стали. С учетом смягчающих обстоятельств теперь уже бывший глава поселения получил штраф в размере 100 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, сроком на 1 год. На уплату штрафа осужденному дали 10-месячную рассрочку.Примечательно, что после возбуждения уголовного дела Пушкарев попытался загладить причиненный ущерб. Чтобы довести недоделанный объект до ума, он закупил недостающие стройматериалы и привлек работников, отчитываясь за каждый из этапов проделанных работ перед представителями Следственного комитета. Однако комиссия так и не приняла объект со ссылкой на его несоответствия сметной документации. Тем не менее, данный факт был принят во внимание судом при вынесении приговора в качестве смягчающего обстоятельства.