Из-за благовоний едва не сгорело общежитие в Улан-Удэ

В Улан-Удэ причиной пожара в общежитии стали обычные благовония. Возгорание произошло в одной из комнат дома по переулку Заводской. Огонь охватил два квадратных метра, однако до приезда пожарных его успел потушить сосед.Прибывшие на место дознаватели МЧС установили, что хозяйка комнаты оставила тлеющие ароматические палочки без присмотра. Спасатели вновь призывают жителей не забывать об опасности открытого огня: нельзя оставлять без контроля источники пламени и тлеющие предметы, необходимо убедиться, что огонь потушен перед уходом из дома или сном.Всего же за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Бурятии реагировали на три возгорания. В селе Вознесеновка горели жилой дом и надворные постройки. Пожарные МЧС и ГПС республики ликвидировали огонь на площади 60 квадратных метров. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. По этой же причине в поселке Селенгинск загорелась баня — пожар потушили на 24 квадратах.Пострадавших при пожарах нет. Также за сутки спасатели один раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. На контроле МЧС находятся восемь туристических групп.Кроме того, спасатели предупреждают и о другой опасности: в связи с оттепелью возрастает риск схода снега и наледи с крыш. Влажный снег становится тяжелым, нагрузка на кровли, деревья и провода резко увеличивается. Пешеходам нельзя игнорировать предупреждения о сходе снега, при подозрительном шуме нужно прижаться к стене или отбежать в сторону. Не стоит ходить в наушниках, чтобы не пропустить опасный звук, и оставлять автомобили под крышами и навесами.Фото: МЧС Бурятии