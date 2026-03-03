Происшествия 03.03.2026 в 16:57

В Бурятии еще один чиновник избежал наказания

Суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Спасова
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии еще один чиновник избежал наказания
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кяхтинского района по развитию инфраструктуры Михаила Спасова. Его обвиняли в халатности.

Согласно материалам дела, в 2022 году районный Комитет по инфраструктуре заключил контракт с компанией «Лидерспецпроект» на разработку проектной и рабочей документации по капремонту участка автодороги Дунгуй - Усть-Дунгуй. Стоимость работ составила 6,7 млн рублей.

Несмотря на то, что проект не был выполнен до конца, чиновник подписал акты приема работ, на основании которых исполнителю были перечислены бюджетные деньги.

«При этом до настоящего времени генеральным проектировщиком работы по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт участка автодороги Дунгуй - Усть-Дунгуй не выполнены, получение положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации, сметной части, результатов инженерных изысканий и экологической экспертизы не обеспечено», - констатируется в судебных материалах.

По версии следствия, «недобросовестное и небрежное отношение к службе» со стороны Михаила Спасова «повлекло необоснованные затраты и причинение бюджету Кяхтинского района крупного материального ущерба в размере 5 865 150 рублей 99 копеек». 

На суде г-н Спасов полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Его ходатайство было удовлетворено.

После этого адвокат подсудимого заявил еще одно ходатайство – о прекращении дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Против этого никто возражать не стал.

Помимо прекращения уголовного дела, суд постановил снять арест, ранее наложенный на расчетные счета и недвижимость экс-чиновника. Гражданский иск о взыскании ущерба прокуратура заявлять не стала, поскольку г-н Спасов возместил его в добровольном порядке.

Напомним, ранее в Улан-Удэ за подлог при строительстве третьего моста осудили сотрудника Бурятрегионавтодора. Однако от наказания чиновника также освободили в связи с истечением сроков давности.
Теги
уголовное дело

Все новости

В Улан-Удэ предпринимательница «погорела» на тюльпанах
05.03.2026 в 10:05
В Бурятии горного мастера осудили за гибель машиниста буровой установки
05.03.2026 в 09:50
В Бурятии планируют привить свыше 550 тысяч голов скота против ящура
05.03.2026 в 09:26
Досрочное погашение автокредита
05.03.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 марта 2026 года
05.03.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 4 марта
05.03.2026 в 06:02
Жители Улан-Удэ разочарованы приходом «Ленты»
05.03.2026 в 06:00
Мэр Улан-Удэ поручил запускать беспилотники для мониторинга ледохода
04.03.2026 в 17:48
В Иркутской области мальчик спас отца от преступников
04.03.2026 в 17:43
Глава Бурятии: «Работы много, людей мало»
04.03.2026 в 17:19
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Иркутской области мальчик спас отца от преступников
При нападении на автомобиль подросток смог вырваться и позвать на помощь
04.03.2026 в 17:43
Жителя Бурятии оштрафовали за спрятанный труп
Мужчина помог убийце избавиться от тела и улик
04.03.2026 в 14:12
За сутки в Улан-Удэ зафиксировали два крупных пожара
Потребовалась массовая эвакуация жильцов
04.03.2026 в 13:02
В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака налетела на 44-летнюю женщину
Нападение случилось в микрорайоне Забайкальский
04.03.2026 в 12:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru