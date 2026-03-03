Происшествия 03.03.2026 в 16:57
В Бурятии еще один чиновник избежал наказания
Суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Спасова
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кяхтинского района по развитию инфраструктуры Михаила Спасова. Его обвиняли в халатности.
Согласно материалам дела, в 2022 году районный Комитет по инфраструктуре заключил контракт с компанией «Лидерспецпроект» на разработку проектной и рабочей документации по капремонту участка автодороги Дунгуй - Усть-Дунгуй. Стоимость работ составила 6,7 млн рублей.
Несмотря на то, что проект не был выполнен до конца, чиновник подписал акты приема работ, на основании которых исполнителю были перечислены бюджетные деньги.
«При этом до настоящего времени генеральным проектировщиком работы по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт участка автодороги Дунгуй - Усть-Дунгуй не выполнены, получение положительных заключений государственной экспертизы проектно-сметной документации, сметной части, результатов инженерных изысканий и экологической экспертизы не обеспечено», - констатируется в судебных материалах.
По версии следствия, «недобросовестное и небрежное отношение к службе» со стороны Михаила Спасова «повлекло необоснованные затраты и причинение бюджету Кяхтинского района крупного материального ущерба в размере 5 865 150 рублей 99 копеек».
На суде г-н Спасов полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Его ходатайство было удовлетворено.
После этого адвокат подсудимого заявил еще одно ходатайство – о прекращении дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Против этого никто возражать не стал.
Помимо прекращения уголовного дела, суд постановил снять арест, ранее наложенный на расчетные счета и недвижимость экс-чиновника. Гражданский иск о взыскании ущерба прокуратура заявлять не стала, поскольку г-н Спасов возместил его в добровольном порядке.
Напомним, ранее в Улан-Удэ за подлог при строительстве третьего моста осудили сотрудника Бурятрегионавтодора. Однако от наказания чиновника также освободили в связи с истечением сроков давности.
Тегиуголовное дело