Происшествия 04.03.2026 в 10:58
В Бодайбо произошла очередная коммунальная авария
На фоне сильных морозов в городе прорвало трубу горячего водоснабжения
Текст: Иван Иванов
В городе Бодайбо Иркутской области вновь случилась коммунальная авария, которая усугубляет уже длительную чрезвычайную ситуацию. Как сообщает «Ирсити.ру», на улице Розы Люксембург прорвало трубу горячего водоснабжения, что привело к остановке двух тепловых пунктов — ЦПТ-1 и ЦТП-2 — и приостановке подачи тепла и горячей воды по шести улицам, а также в социальные объекты, такие как детсады «Брусничка» и «Березка», Бодайбинский горный техникум, медицинский центр «Профмед», бассейн, поликлинику, районную больницу, здание администрации и городской суд.
Этот инцидент стал очередным ударом для города, который уже давно месяца живет под режимом чрезвычайной ситуации. В конце января из-за поломки водовода было отключено четыре котельных, и более тысячи жителей остались без тепла и воды при морозах ниже -40°C. Несмотря на восстановление отопления в большинстве домов, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной, так как ликвидация всех аварийных ситуаций затягивается.
Власти продолжают работать над устранением этих проблем, но жители Бодайбо требуют скорейших мер и полного восстановления коммунальных служб.
