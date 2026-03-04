Происшествия 04.03.2026 в 11:16

«Не виновата я, он сам полез»

Сибирячка получила 10 лет колонии за поцелуй
Текст: КП-Новосибирск
Фото: ГУ ФССП по Новосибирской области
Об истории с поцелуем, закончившимся в колонии, рассказало издание КП-Новосибирск. Она началась в сентябре 2024 года. Тогда 44-летняя Инга Пчелова* пришла на суд к своему парню Денису*, обвиняемому в распространении наркотиков. Они жили вместе полтора года в квартире на Затулинке, пока мужчину не задержали. Перед заседанием Инга ждала Дениса на лестнице, впереди шел пристав, рядом — конвойный. Внезапно женщина преградила им дорогу:

- Ее попросили освободить дорогу, но она осталась на месте, а обвиняемый резко сократил дистанцию с ней и попытался ее поцеловать. В этот момент я увидел сверток желто-зеленой ленты во рту у женщины, которая пыталась во время поцелуя передать его заключенному. Я пресек эту попытку, — рассказал судебный пристав в рапорте.

Конвойный нажал кнопку тревоги и увел заключенного, а пристав заставил Ингу выплюнуть сверток. Затем повел ее вниз. Вдруг женщина предложила «договориться», — сообщил в рапорте судебный пристав.

Пристав сдал ее на посту дежурным: при досмотре оказалось, что в нем лежал грамм тяжелых наркотиков.

Ингу задержали, оказалось — она ранее была судима за кражи. С марта 2023 года находилась на условном сроке, но не выдержала испытательный и должна была отправиться в колонию-поселение. Проигнорировав требования суда, она дождалась сентября и явилась в суд к своему парню.

- Через интернет я приобрела закладки с наркотиками и забрала их возле гаражей на улице Виктора Уса. Дома замотала их в желто-зеленую изоленту, положила в нижнее белье. Поехала в Кировский районный суд и перед тем, как зайти, переложила сверток из нижнего белья в рот, чтобы его не нашли при осмотре. Прошла внутрь и поднялась на лестничную площадку, прождала у окна полчаса и увидела, как ведут гражданского мужа, пристегнутого наручниками к конвойному. Муж полез ко мне целоваться, сотрудник конвоя отдернул его. В этот момент у меня изо рта чуть не выпал сверток, пристав подошел и потребовал выплюнуть сверток изо рта, — рассказала Инга на следствии.

Женщину отправили в СИЗО, следователи возбудили уголовное дело о попытке распространения наркотических средств в крупном размере. Инга вину признала частично — якобы принесла наркотики для личного потребления. Это опровергла видеозапись из суда, на камеру попала и попытка поцелуя, и выплюнутый сверток.

В ноябре Инга вновь оказалась в том же суде — уже на скамье подсудимых. Ей вынесли приговор — 10 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима, с учетом неотбытого наказания за кражу. Инга обжаловала приговор, просила переквалифицировать статью на хранение наркотических веществ в крупном размере и смягчить приговор.

На суде Инга заявила, что приобретала и хранила наркотик для себя. Якобы что она не виновата, это ее сожитель сам полез к ней, чтобы поцеловать. Осужденная отрицала умысел на сбыт наркотика, плакала, жаловалась на проблемы со здоровьем и слишком долгий для нее срок.

- Новосибирский областной суд оставил решение без изменений в части квалификации и наказания, приговор вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Богер, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.

*Имя изменено

