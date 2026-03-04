В Бурятии пять человек пострадали в ДТП

Сегодня утром в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП между Илькой и Новоильинском. Там столкнулись микроавтобус и автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

Как отметили в ТГ-канале «Заиграево-инфо.24/7» со ссылкой на ГАИ республики, в медицинское учреждение доставили 5 человек.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

В газете «Вперед» подчеркнули, что микрик следовал по маршруту «Улан-Удэ-Новоильинск». В авто находилось три пассажира.

«Двое доставляются в РКБ Семашко с травмами различной степени тяжести. Водитель, несмотря на травмы, от госпитализации отказался. За рулем Лэнд Крузер Прадо находилась девушка, от осмотра и госпитализации отказалась», - пишет издание.

В Госавтоинспекции уточнили, что виновницей ДТП стала 42-летняя водитель кроссовера. Она столкнулась с рейсовым автобусом «Форд Транзит» во время обгона. Последний съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 4 пассажира автобуса, водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо» от госпитализации отказалась. В настоящее время по факту аварии полицейскими проводится проверка», - говорится в сообщении.