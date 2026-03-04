В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака налетела на 44-летнюю женщину

В Улан-Удэ 1 марта на 44-летнюю женщину напала собака. Все случилось в микрорайоне Забайкальский, в двух домах от места проживания горожанки. Ее спасла очевидица, отогнав животное.

На место накануне выезжали сотрудники комитетов городского хозяйства и муниципального контроля, а также администрации Октябрьского района. Выяснилось, что пёс хозяйский – он сорвался с цепи и убежал со двора. Владельцу собаки выдали протокол об административном правонарушении.

«За несоблюдение правил содержания и выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей», - напомнили в КГХ.