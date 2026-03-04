За сутки в Улан-Удэ зафиксировали два крупных пожара

За минувшие сутки в Улан-Удэ зафиксировали два крупных пожара. Первое возгорание случилось вечером на улице Балдынова. Из здания эвакуировались 15 человек, одна из них, 49-летняя женщина, получила легкое отравление продуктами горения.

Также специалисты звена газодымозащитной службы по лестничному маршу вывели 53-летнего мужчину. Он также отравился дымом.

«Возгорание на 15 «квадратах» ликвидировали 20 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС России. Предварительно, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Второй пожар возник минувшей ночью на улице Коллективная. 6 человек покинули дом самостоятельно. По лестничному маршу задымленного подъезда с применением спасательных устройств огнеборцы спасли 5 человек. Еще двух жильцов пожарные вызволили через окно 2-го этажа при помощи трехколенной лестницы.

Легкое отравление продуктами горения бригада «скорой» выявила у двух женщин 57 и 65 лет. От госпитализации они отказались.

«Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Всего в тушении принимали участие задействовано 24 сотрудника и 6 единиц техники. По предварительной версии, возгорание произошло вследствие аварийного режима работы электросети», - отметили в чрезвычайном министерстве.