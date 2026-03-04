Происшествия 04.03.2026 в 14:12

Жителя Бурятии оштрафовали за спрятанный труп

Мужчина помог убийце избавиться от тела и улик
Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии оштрафовали за спрятанный труп
Фото: freepik.com
Закаменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как следует из материалов дела, мужчина стал свидетелем убийства. Однако он не только не сообщил об этом правоохранителям, но и помог злоумышленнику. Сначала обвиняемый вместе с убийцей вынес тело жертвы из дома, а затем смывал тряпкой следы крови на полу. Также он помог преступнику стереть пятна крови и отпечатки пальцев с орудия преступления - металлической клюки, а затем спрятал на территории заброшенного склада тряпку, бинты и шапку со следами крови.

На суде мужчина признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей и даже дали рассрочку на его уплату.
