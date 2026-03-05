Происшествия 05.03.2026 в 10:19

В Улан-Удэ автоледи на иномарке столкнулась с самосвалом

Женщина не уступила дорогу грузовой машине
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ автоледи на иномарке столкнулась с самосвалом

ДТП произошло вчера, 4 марта, около 10 часов на ул. Бограда.

- 43-летняя водитель «Тойоты Витц» при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «ГАЗ-35071» под управлением 53-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 17-летняя пассажир иномарки получили травмы, - сообщили в ГАИ республики.

Вчера на территории Бурятии было выявлено 320 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 13 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один

Теги
дтп

Все новости

В Монголии бизнес модернизирует роддом
05.03.2026 в 17:02
Госслужащих Бурятии обучили работе с нейросетями
05.03.2026 в 16:49
Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты
05.03.2026 в 16:39
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
05.03.2026 в 16:34
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
05.03.2026 в 16:18
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
05.03.2026 в 15:45
В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике
05.03.2026 в 15:14
В Улан-Удэ осудили фермера
05.03.2026 в 15:13
В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №1
05.03.2026 в 14:54
Застройщики оказались без денег
05.03.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты
Работодателя обязали рассчитаться с потерявшим здоровье сотрудником
05.03.2026 в 16:39
«Избивали и поливали кипятком»
В Новосибирске трэш-стримеру, убившему мужчину в прямом эфире, не смягчили приговор
05.03.2026 в 14:44
В Бурятии сельчанин до смерти забил собутыльника кулаками по голове
Последний скончался до приезда «скорой»
05.03.2026 в 10:21
В Иркутской области мальчик спас отца от преступников
При нападении на автомобиль подросток смог вырваться и позвать на помощь
04.03.2026 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru