В Улан-Удэ автоледи на иномарке столкнулась с самосвалом

ДТП произошло вчера, 4 марта, около 10 часов на ул. Бограда.

- 43-летняя водитель «Тойоты Витц» при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «ГАЗ-35071» под управлением 53-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 17-летняя пассажир иномарки получили травмы, - сообщили в ГАИ республики.

Вчера на территории Бурятии было выявлено 320 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 13 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один