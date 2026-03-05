Происшествия 05.03.2026 в 10:21

В Бурятии сельчанин до смерти забил собутыльника кулаками по голове

Последний скончался до приезда «скорой»
Текст: Карина Перова
Фото: freepik.com

В Бурятии житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района пойдет под суд за умышленное причинение собутыльнику тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть.

Все произошло в середине января. Сельчанин пригласил к себе домой малознакомого мужчину и стал распивать с ним спиртное. Позже они поссорились и словесный конфликт перерос в потасовку. Обвиняемый множество раз с силой ударил гостя по голове кулаками. После драки они разошлись по разным местам в доме.

Под утро хозяин услышал хрип потерпевшего. Он попытался привести последнего в чувство, вызвал «скорую». Однако избитый мужчина скончался на месте до приезда медиков.

«После задержания фигурант дал подробные признательные показания. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

бытовой конфликт убийство СК

