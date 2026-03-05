Происшествия 05.03.2026 в 14:44
«Избивали и поливали кипятком»
В Новосибирске трэш-стримеру, убившему мужчину в прямом эфире, не смягчили приговор
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле омского трэш-стримера, убившего человека в прямом эфире. Как сообщает КП-Новосибирск, в ночь на 14 ноября 2024 года в Омске на улице 22-го Партсъезда 27-летний Дмитрий и его знакомый решили выпить и позвали 36-летнего коллегу Илью* в компанию. Пили прямо в бытовке деревообрабатывающего завода.
- Потом между ними произошла ссора, Дмитрий и его знакомый избили Илью, - рассказали в СУ СКР по Омской области.
Затем Дмитрий достал телефон и стал снимать стрим для соцсетей. По данным следствия, на глазах подписчиков мужчины избивали Илью*, поливали кипятком. Мужчина уже мог говорить, а Дмитрий продолжал измываться над ним и хохотать. Издевательства продолжались в течение нескольких часов.
Одна из подписчиц Дмитрия попыталась спасти мужчину и вызвала полицию. Сотрудники МВД задержали трэш-стримера и его знакомого, скорая забрала 36-летнего пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами. Спасти мужчину не удалось, через 16 дней он скончался.
Потом на допросах Дмитрий заявил:
- Хотел привлечь подписчиков...
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве группой лиц, совершенного с особой жестокостью, с публичной демонстрацией в сети интернет. Суд отправил Дмитрия с напарником в СИЗО. Оба вину не признавали, уголовное дело в отношении 34-летнего подельника выделили в отдельное производство. 11 декабря 2025 года Омский областной суд переквалифицировал статью на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В декабре 2025 года автору трэш-стрима вынесли приговор:
- В ходе следствия 27-летний обвиняемый частично признал вину, в последнем слове просил о снисхождении. Суд вменил виновному 12 лет колонии строгого режима, лишив права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием пабликов в сети Интернет, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Также суд постановил взыскать миллион рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего Ильи*. Осужденный обжаловал приговор, жалобу рассмотрели в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске.
- Осужденный и адвокат в жалобе просили о переквалификации преступления и смягчении наказания. Судебная коллегия Пятого апелляционного суда оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.
*Имя изменено
- Потом между ними произошла ссора, Дмитрий и его знакомый избили Илью, - рассказали в СУ СКР по Омской области.
Затем Дмитрий достал телефон и стал снимать стрим для соцсетей. По данным следствия, на глазах подписчиков мужчины избивали Илью*, поливали кипятком. Мужчина уже мог говорить, а Дмитрий продолжал измываться над ним и хохотать. Издевательства продолжались в течение нескольких часов.
Одна из подписчиц Дмитрия попыталась спасти мужчину и вызвала полицию. Сотрудники МВД задержали трэш-стримера и его знакомого, скорая забрала 36-летнего пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами. Спасти мужчину не удалось, через 16 дней он скончался.
Потом на допросах Дмитрий заявил:
- Хотел привлечь подписчиков...
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве группой лиц, совершенного с особой жестокостью, с публичной демонстрацией в сети интернет. Суд отправил Дмитрия с напарником в СИЗО. Оба вину не признавали, уголовное дело в отношении 34-летнего подельника выделили в отдельное производство. 11 декабря 2025 года Омский областной суд переквалифицировал статью на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В декабре 2025 года автору трэш-стрима вынесли приговор:
- В ходе следствия 27-летний обвиняемый частично признал вину, в последнем слове просил о снисхождении. Суд вменил виновному 12 лет колонии строгого режима, лишив права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием пабликов в сети Интернет, – сообщили в прокуратуре Омской области.
Также суд постановил взыскать миллион рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего Ильи*. Осужденный обжаловал приговор, жалобу рассмотрели в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске.
- Осужденный и адвокат в жалобе просили о переквалификации преступления и смягчении наказания. Судебная коллегия Пятого апелляционного суда оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.
*Имя изменено