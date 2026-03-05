Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты

Жителю Бурятии, частично потерявшему здоровье в результате падения с высоты на производстве, выплатят 2 млн рублей. Во время работы по сварке ограждений, мужчина упал, провалившись в люк высотой 3 метра.

Проверку в связи с несчастным случаем в золотодобывающей организации проводила прокуратура Муйского района.

- Установлено, что работодатель нарушил требования охраны труда, допустив сотрудника к работе без прохождения обучения безопасным методам и способам производства работ на высоте, выдачи и контроля использования средств индивидуальной защиты, проверки условий безопасности рабочего места. Пострадавший выполнял на высоте работы по сварке ограждений погрузочной платформы, оборудованной люком для сброса горной воды. Люк не был оснащен полноразмерным перекрытием, знаками безопасности о возможности падения, - сообщили в прокуратуре республики.

Допущенные нарушения повлекли падение сотрудника в люк, причинение ему тяжкого вреда здоровью, утрате 30% трудоспособности и длительному (7 месяцев) периоду нетрудоспособности. Полученные травмы вызвали у него развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены. В пользу пострадавшего работника взысканы 2 млн рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

