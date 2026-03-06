Происшествия 06.03.2026 в 15:36
В Бурятии райсуд не стал наказывать водителя за смертельное ДТП
С таким решением оказался несогласен гособвинитель
Текст: Андрей Константинов
Кабанский районный суд прекратил уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником жуткой аварии и гибели человека. Основанием для этого стало его примирение с потерпевшим
Автокатастрофа случилась 9 октября 2025 года. В тот день на трассе «Байкал» шел мокрый снег, но водитель «Тойоты Короллы» не учел это обстоятельство при выборе скоростного режима. На 239-м километре трассы он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в большегруз «Мерседес», которым управлял гражданин Китая.
Основной удар многотонной фуры пришелся на место, где сидел пассажир легковушки. В результате он получил страшные травмы головы, внутренних органов и многочисленные переломы. Шансов выжить при таких повреждениях у него не было.
После происшествия на водителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозило до 5 лет лишения свободы.
На суде потерпевший подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Он сообщил, что примирился с обвиняемым и претензий к нему не имеет. Несмотря на возражения гособвинителя, суд его ходатайство удовлетворил.
«Подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим, последний его извинения принял и претензий не имеет. В связи с чем суд расценивает действия подсудимого как направленные на заглаживание вреда потерпевшему, считает, что примирение между потерпевшим и подсудимым состоялось. В связи с чем суд полагает возможным удовлетворить ходатайство, прекратить уголовное дело и освободить подсудимого от уголовной ответственности в связи с примирением сторон», - сказано в постановлении суда.
Однако такой исход дела не устроил гособвинителя, и он подал апелляционную жалобу. В Верховном суде Бурятии с доводами представителя прокуратуры согласились. На днях решение Кабанского райсуда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.
Автокатастрофа случилась 9 октября 2025 года. В тот день на трассе «Байкал» шел мокрый снег, но водитель «Тойоты Короллы» не учел это обстоятельство при выборе скоростного режима. На 239-м километре трассы он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в большегруз «Мерседес», которым управлял гражданин Китая.
Основной удар многотонной фуры пришелся на место, где сидел пассажир легковушки. В результате он получил страшные травмы головы, внутренних органов и многочисленные переломы. Шансов выжить при таких повреждениях у него не было.
После происшествия на водителя возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозило до 5 лет лишения свободы.
На суде потерпевший подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Он сообщил, что примирился с обвиняемым и претензий к нему не имеет. Несмотря на возражения гособвинителя, суд его ходатайство удовлетворил.
«Подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим, последний его извинения принял и претензий не имеет. В связи с чем суд расценивает действия подсудимого как направленные на заглаживание вреда потерпевшему, считает, что примирение между потерпевшим и подсудимым состоялось. В связи с чем суд полагает возможным удовлетворить ходатайство, прекратить уголовное дело и освободить подсудимого от уголовной ответственности в связи с примирением сторон», - сказано в постановлении суда.
Однако такой исход дела не устроил гособвинителя, и он подал апелляционную жалобу. В Верховном суде Бурятии с доводами представителя прокуратуры согласились. На днях решение Кабанского райсуда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.