В Бурятии начальницу почты осудили за хищения

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника отделения почтовой связи села Орлик. Она обвинялась в крупном хищении.«С января 2023 года по март 2024 года обвиняемая похитила денежные средства на общую сумму 313 тысяч рублей и три почтовых отправления общей стоимостью свыше 18 тысяч рублей. Также в январе 2024 года она похитила вверенные ей средства, предназначенные для выдачи региональной социальной доплаты, на общую сумму 6 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. С учетом мнения государственного обвинителя ее приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Также суд удовлетворил иск «Почты России» о возмещении ущерба, причиненного преступлением.