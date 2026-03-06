Происшествия 06.03.2026 в 17:20

«Она плакала, когда говорили о ребенке»

В Новосибирске мать, выкинувшую младенца в мусорку, лишили родительских прав
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Она плакала, когда говорили о ребенке»
Фото: Мария Новикова // СУ СК России по Новосибирской области
Два года назад о младенце, выброшенном в мусорку в Новосибирске собственной матерью, узнала вся страна. В феврале 2024 года случайный прохожий нашел в контейнере новорожденного мальчика. Ребенок чудом выжил в тридцатиградусный мороз. Расследованием этого дела занималась на тот момент 23-летняя следователь Татьяна Фролова. Накануне 8 Марта она рассказала КП-Новосибирск о профессии и как шло расследование громкого преступления.

Одним из самых громких дел, которым занималась 25-летний следователь Татьяна Фролова, стала история с новорожденным ребенком, выброшенным в мусорный контейнер на улице 1905 года в Новосибирске.

— В дежурную часть поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере обнаружен младенец — ребенку было примерно один-два дня от роду. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета и сотрудники полиции. Мы начали выяснять, что произошло и где родители мальчика, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Фролова. — Мусорный контейнер находился рядом с жилыми домами, поэтому мы начали устанавливать, в каком доме могут жить родители, просматривать записи с камер видеонаблюдения, — отмечает следователь.

На записях оперативники и увидели женщину с пакетом, которая подошла к мусорному контейнеру.

— Она выбросила пакет в бак и ушла, — говорит Татьяна Фролова. — Благодаря работе оперативников нам удалось установить ее личность: Светлана Б., 22 года. О том, что она была беременна, родители не знали. Вообще никто из ее близкого окружения об этом не знал.

Когда девушка выбросила ребенка в мусорку, она уехала к родителям в Колыванский район.

О рождении ребенка девушка сообщила только одному человеку.

— После родов она написала своему парню — отцу мальчика, — уточняет Татьяна Фролова. — С ним также проводились следственные действия, в том числе допросы. Он не интересовался судьбой ребенка.

Когда младенца нашли, его жизнь находилась под угрозой.

— На улице был тридцатиградусный мороз. Для новорожденного ребенка это крайне опасно, потому что у младенцев еще не сформирован полноценный теплообмен, они очень быстро теряют тепло, — отмечает следователь.

Во время следствия мать ребенка, 22-летняя Светлана, вела себя сдержанно.

— Ее эмоциональное состояние было подавленным. При этом она выглядела достаточно сдержанной, даже сухой в эмоциях. Но когда ей задавались конкретные вопросы, касающиеся ребенка, у нее на глазах появлялись слезы, — вспоминает Татьяна Фролова.

Напомним, что за совершенное преступление суд признал мать выброшенного младенца виновной в покушении на убийство и назначил ей шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен Железнодорожным районным судом 8 ноября 2024 года.

По информации следователя, после ЧП Светлану лишили родительских прав. Поэтому после освобождения она не сможет быть мамой мальчика.

— Поскольку она родила ребенка, изначально она была наделена родительскими правами, но с учетом произошедшего их у нее забрали. Сейчас над ребенком установлена опека. Он проживает с бабушкой, — уточняет Татьяна Фролова.

Несмотря на молодой возраст, Татьяна уже занималась расследованием резонансных преступлений. Однако сама она не считает, что сложные уголовные дела — исключительно мужская работа.

— Я не сталкивалась со стереотипами о том, что женщина не должна заниматься громкими уголовными делами. Если ты выбрал свою профессию, ты в любом случае должен помогать людям. Поэтому я не разделяю работу на мужскую и женскую. Есть должностные обязанности, есть работа, которая направлена на достижение определенных результатов и на восстановление прав граждан, — делится Татьяна.

Все новости

Мэр Улан-Удэ поблагодарил Общественную палату за эффективную работу
06.03.2026 в 17:51
«Она плакала, когда говорили о ребенке»
06.03.2026 в 17:20
Волейболисты Бурятского госуниверситета порвали всех
06.03.2026 в 16:42
В Бурятии ремонтируют мост через реку Улгана
06.03.2026 в 16:27
Открыть компанию в Гонконге
06.03.2026 в 16:20
В Бурятии начальницу почты осудили за хищения
06.03.2026 в 15:52
В УФСИН по Бурятии передали бойцам СВО технику на миллион
06.03.2026 в 15:43
В Бурятии райсуд не стал наказывать водителя за смертельное ДТП
06.03.2026 в 15:36
Власти Улан-Удэ готовятся к сезону лесных пожаров
06.03.2026 в 14:49
В Забайкалье каждое второе смертельное ДТП совершается в опьянении
06.03.2026 в 13:30
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Бурятии начальницу почты осудили за хищения
Женщина прикарманивала деньги и почтовые отправления
06.03.2026 в 15:52
В Бурятии райсуд не стал наказывать водителя за смертельное ДТП
С таким решением оказался несогласен гособвинитель
06.03.2026 в 15:36
Житель Улан-Удэ явился в полицию в трусах и с кишками наружу
06.03.2026 в 11:41
Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты
Работодателя обязали рассчитаться с потерявшим здоровье сотрудником
05.03.2026 в 16:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru