Происшествия 06.03.2026 в 17:20
«Она плакала, когда говорили о ребенке»
В Новосибирске мать, выкинувшую младенца в мусорку, лишили родительских прав
Текст: КП-Новосибирск
Два года назад о младенце, выброшенном в мусорку в Новосибирске собственной матерью, узнала вся страна. В феврале 2024 года случайный прохожий нашел в контейнере новорожденного мальчика. Ребенок чудом выжил в тридцатиградусный мороз. Расследованием этого дела занималась на тот момент 23-летняя следователь Татьяна Фролова. Накануне 8 Марта она рассказала КП-Новосибирск о профессии и как шло расследование громкого преступления.
Одним из самых громких дел, которым занималась 25-летний следователь Татьяна Фролова, стала история с новорожденным ребенком, выброшенным в мусорный контейнер на улице 1905 года в Новосибирске.
— В дежурную часть поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере обнаружен младенец — ребенку было примерно один-два дня от роду. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета и сотрудники полиции. Мы начали выяснять, что произошло и где родители мальчика, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Фролова. — Мусорный контейнер находился рядом с жилыми домами, поэтому мы начали устанавливать, в каком доме могут жить родители, просматривать записи с камер видеонаблюдения, — отмечает следователь.
На записях оперативники и увидели женщину с пакетом, которая подошла к мусорному контейнеру.
— Она выбросила пакет в бак и ушла, — говорит Татьяна Фролова. — Благодаря работе оперативников нам удалось установить ее личность: Светлана Б., 22 года. О том, что она была беременна, родители не знали. Вообще никто из ее близкого окружения об этом не знал.
Когда девушка выбросила ребенка в мусорку, она уехала к родителям в Колыванский район.
О рождении ребенка девушка сообщила только одному человеку.
— После родов она написала своему парню — отцу мальчика, — уточняет Татьяна Фролова. — С ним также проводились следственные действия, в том числе допросы. Он не интересовался судьбой ребенка.
Когда младенца нашли, его жизнь находилась под угрозой.
— На улице был тридцатиградусный мороз. Для новорожденного ребенка это крайне опасно, потому что у младенцев еще не сформирован полноценный теплообмен, они очень быстро теряют тепло, — отмечает следователь.
Во время следствия мать ребенка, 22-летняя Светлана, вела себя сдержанно.
— Ее эмоциональное состояние было подавленным. При этом она выглядела достаточно сдержанной, даже сухой в эмоциях. Но когда ей задавались конкретные вопросы, касающиеся ребенка, у нее на глазах появлялись слезы, — вспоминает Татьяна Фролова.
Напомним, что за совершенное преступление суд признал мать выброшенного младенца виновной в покушении на убийство и назначил ей шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был вынесен Железнодорожным районным судом 8 ноября 2024 года.
По информации следователя, после ЧП Светлану лишили родительских прав. Поэтому после освобождения она не сможет быть мамой мальчика.
— Поскольку она родила ребенка, изначально она была наделена родительскими правами, но с учетом произошедшего их у нее забрали. Сейчас над ребенком установлена опека. Он проживает с бабушкой, — уточняет Татьяна Фролова.
Несмотря на молодой возраст, Татьяна уже занималась расследованием резонансных преступлений. Однако сама она не считает, что сложные уголовные дела — исключительно мужская работа.
— Я не сталкивалась со стереотипами о том, что женщина не должна заниматься громкими уголовными делами. Если ты выбрал свою профессию, ты в любом случае должен помогать людям. Поэтому я не разделяю работу на мужскую и женскую. Есть должностные обязанности, есть работа, которая направлена на достижение определенных результатов и на восстановление прав граждан, — делится Татьяна.
