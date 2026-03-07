Происшествия 07.03.2026 в 14:38

В Забайкалье разгорелся скандал с китайскими датчиками по измерению уровня глюкозы в крови

ФАС обнаружил картельный сговор
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Забайкалье разгорелся скандал с китайскими датчиками по измерению уровня глюкозы в крови
Фото: freepik.com

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора при закупках медицинских систем непрерывного мониторинга глюкозы на сумму свыше 3 миллиардов рублей для Забайкальского края. Об этом сообщает портал ZAB.ru. В этом деле участвуют две компании — ООО «Сайнокэ Трейд» и ООО «Диатэк», связанные, по версии ФАС, одним лицом — предпринимателем Всеволодом Засориным. Если подтвердится, речь может идти о схеме имитации конкуренции, когда торги формально выиграли разные фирмы, но фактически за них стоят одни и те же лица.

Закупка осуществляется по модели офсетного контракта: компании инвестируют в создание производства, а государство гарантирует долгосрочные закупки. Общий инвестиционный объём — 400 миллионов рублей на 10 лет. Оборудование, которое планируют приобрести, — датчики глюкозы китайского производства, такие как Linx, Aidex и Lumiflex, уже вызывавшие критику и массовые сбои программного обеспечения по всей России. Пациенты жаловались на сбои в работе приложений, что могло иметь критические последствия для жизни диабетиков.

Если взять сумму контракта и разделить на число датчиков — около 570 тысяч, — цена за устройство получилась примерно 5 270 рублей. Однако реальные рыночные розничные цены на такие датчики варьируются от 3 500 до 4 500 рублей. При оптовых скидках, учитывая объем, заводская цена могла бы составлять примерно 2 000–2 500 рублей. В этом случае, закупленная сумма превышает реальную стоимость в 1,1–1,8 миллиарда рублей. Речь идёт лишь о предполагаемых расчетах, цель которых — выяснить реальную цену производства, стоимости импорта и добавленную цену посредников.
Забайкалье не впервые сталкивается с коррупционными скандалами в сфере здравоохранения. В 2019 году бывший министр Михаил Лазуткин был осуждён за получение взяток при закупках, приговорён к 12 годам и штрафу. Сегодня расследование ФАС вызывает неподдельные вопросы: как при участии связанных компаний удалось провести закупку на миллиарды рублей? Почему цена китайских датчиков оказалась такой высокой? И кто внутри системы здравоохранения должен был контролировать экономическую обоснованность контрактов. Эти темы, как отмечает информационный портал, требуют тщательной проверки и прозрачности, чтобы исключить повторение подобных схем в будущем.

Теги
Забайкалье

Все новости

В Бурятии может начаться дефицит некоторых фруктов и овощей из-за проблем с поставками из Ирана
07.03.2026 в 15:57
В Бурятии пройдет фестиваль восхвалений
07.03.2026 в 15:52
Бурятия занимает 76 место в рейтинге закредитованности населения
07.03.2026 в 15:22
В Забайкалье разгорелся скандал с китайскими датчиками по измерению уровня глюкозы в крови
07.03.2026 в 14:38
В Кяхте будут ремонтировать аварийный коллектор
07.03.2026 в 14:34
Над лесами Бурятии распылят вещества
07.03.2026 в 13:46
В Бурятии ищут модельеров и дизайнеров
07.03.2026 в 12:57
В Бурятии обновят 14 дворов
07.03.2026 в 12:03
В Монголии при поддержке Всемирного банка планируют построить шестиполосную автомагистраль
07.03.2026 в 11:56
В Улан-Удэ проверили букеты под микроскопом
07.03.2026 в 11:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Кяхте будут ремонтировать аварийный коллектор
Трубопровод был проложен и введен в эксплуатацию еще в 1961 году
07.03.2026 в 14:34
При пожаре в Северобайкальске пострадала женщина
Возгорание произошло из-за сигареты
07.03.2026 в 10:56
«Она плакала, когда говорили о ребенке»
В Новосибирске мать, выкинувшую младенца в мусорку, лишили родительских прав
06.03.2026 в 17:20
В Бурятии начальницу почты осудили за хищения
Женщина прикарманивала деньги и почтовые отправления
06.03.2026 в 15:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru