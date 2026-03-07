В Забайкалье разгорелся скандал с китайскими датчиками по измерению уровня глюкозы в крови

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки крупного картельного сговора при закупках медицинских систем непрерывного мониторинга глюкозы на сумму свыше 3 миллиардов рублей для Забайкальского края. Об этом сообщает портал ZAB.ru. В этом деле участвуют две компании — ООО «Сайнокэ Трейд» и ООО «Диатэк», связанные, по версии ФАС, одним лицом — предпринимателем Всеволодом Засориным. Если подтвердится, речь может идти о схеме имитации конкуренции, когда торги формально выиграли разные фирмы, но фактически за них стоят одни и те же лица.



Закупка осуществляется по модели офсетного контракта: компании инвестируют в создание производства, а государство гарантирует долгосрочные закупки. Общий инвестиционный объём — 400 миллионов рублей на 10 лет. Оборудование, которое планируют приобрести, — датчики глюкозы китайского производства, такие как Linx, Aidex и Lumiflex, уже вызывавшие критику и массовые сбои программного обеспечения по всей России. Пациенты жаловались на сбои в работе приложений, что могло иметь критические последствия для жизни диабетиков.



Если взять сумму контракта и разделить на число датчиков — около 570 тысяч, — цена за устройство получилась примерно 5 270 рублей. Однако реальные рыночные розничные цены на такие датчики варьируются от 3 500 до 4 500 рублей. При оптовых скидках, учитывая объем, заводская цена могла бы составлять примерно 2 000–2 500 рублей. В этом случае, закупленная сумма превышает реальную стоимость в 1,1–1,8 миллиарда рублей. Речь идёт лишь о предполагаемых расчетах, цель которых — выяснить реальную цену производства, стоимости импорта и добавленную цену посредников.

Забайкалье не впервые сталкивается с коррупционными скандалами в сфере здравоохранения. В 2019 году бывший министр Михаил Лазуткин был осуждён за получение взяток при закупках, приговорён к 12 годам и штрафу. Сегодня расследование ФАС вызывает неподдельные вопросы: как при участии связанных компаний удалось провести закупку на миллиарды рублей? Почему цена китайских датчиков оказалась такой высокой? И кто внутри системы здравоохранения должен был контролировать экономическую обоснованность контрактов. Эти темы, как отмечает информационный портал, требуют тщательной проверки и прозрачности, чтобы исключить повторение подобных схем в будущем.