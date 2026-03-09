Происшествия 09.03.2026 в 09:43
В Бурятии водитель БМВ Х5 погиб после столкновения с фурой
Авария случилась возле села Югово
Текст: Карина Перова
Накануне почти в семь часов вечера случилась смертельная авария на трассе Р-258 «Байкал» возле села Югово Прибайкальского района Бурятии. На 384-м километре столкнулись фура Ситрак и БМВ Х5.
Водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате лобового ДТП мужчина погиб, его пришлось деблокировать, рассказали в телеграм-канале «Прибайкалье-инфо.24/7».
Был розлив топлива. На участке вводили реверсивное движение.
Тегисмертельное ДТП