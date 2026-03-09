В Улан-Удэ нога 7-летнего мальчика застряла в горячей батарее

Накануне днем, 8 марта, в столице Бурятии в беду попал 7-летний мальчик. Нога ребенка застряла в горячей батарее. Вызов в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил в 13:47.

На место оперативно прибыла дежурная смена городской поисково-спасательной службы.

Чтобы вытащить ногу ребенка из чугунной батареи, специалисты применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ), рассказали в комитете по ГО, ЧС И ОБ администрации Улан-Удэ.