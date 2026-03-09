Происшествия 09.03.2026 в 10:41

В Улан-Удэ нога 7-летнего мальчика застряла в горячей батарее

На место пришлось вызывать спасателей
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ нога 7-летнего мальчика застряла в горячей батарее
Фото: комитет по ГО, ЧС И ОБ администрации Улан-Удэ

Накануне днем, 8 марта, в столице Бурятии в беду попал 7-летний мальчик. Нога ребенка застряла в горячей батарее. Вызов в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил в 13:47.

На место оперативно прибыла дежурная смена городской поисково-спасательной службы.

Чтобы вытащить ногу ребенка из чугунной батареи, специалисты применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ), рассказали в комитете по ГО, ЧС И ОБ администрации Улан-Удэ.

Теги
спасение

Все новости

В Бурятии жильем обеспечили ещё три молодых семьи
09.03.2026 в 11:26
В районе в Бурятии просят не выходить на лед Байкала
09.03.2026 в 11:11
В магазине в Бурятии незаконно взвинтили цены на курицу, сыр и макароны
09.03.2026 в 10:57
В Улан-Удэ нога 7-летнего мальчика застряла в горячей батарее
09.03.2026 в 10:41
Монголия эвакуирует своих граждан с Ближнего Востока
09.03.2026 в 10:30
Из Иркутска открыли регулярные рейсы на Хайнань
09.03.2026 в 10:26
Водитель трамвая из Улан-Удэ стал почетным работником транспорта России
09.03.2026 в 10:21
Монголия поднялась в мировом гендерном рейтинге
09.03.2026 в 09:57
Борцы Бурятии взяли семь медалей в Якутии
09.03.2026 в 09:51
В Бурятии водитель БМВ Х5 погиб после столкновения с фурой
09.03.2026 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Бурятии водитель БМВ Х5 погиб после столкновения с фурой
Авария случилась возле села Югово
09.03.2026 в 09:43
В Забайкалье разгорелся скандал с китайскими датчиками по измерению уровня глюкозы в крови
ФАС обнаружил картельный сговор
07.03.2026 в 14:38
В Кяхте будут ремонтировать аварийный коллектор
Трубопровод был проложен и введен в эксплуатацию еще в 1961 году
07.03.2026 в 14:34
При пожаре в Северобайкальске пострадала женщина
Возгорание произошло из-за сигареты
07.03.2026 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru