09.03.2026 в 13:41
В Бурятии пожар унес жизнь 50-летнего мужчины
Трагедия случилась в Новой Бряни
Текст: Карина Перова
В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии пожар унес жизнь мужчины. Трагедия случилась в квартире по улице Октябрьская.
В жилище загорелся дощатый пол на площади 1 кв. м. Труп 50-летнего сельчанина до прибытия пожарных обнаружил сосед.
«Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.