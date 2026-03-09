В Бурятии пожар унес жизнь 50-летнего мужчины

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии пожар унес жизнь мужчины. Трагедия случилась в квартире по улице Октябрьская.

В жилище загорелся дощатый пол на площади 1 кв. м. Труп 50-летнего сельчанина до прибытия пожарных обнаружил сосед.

«Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора», - рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.