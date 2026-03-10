Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»

Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по ч. 3 ст. 296 УК РФ «Насильственные действия в связи с производством предварительного расследования».Как рассказали в пресс-службе суда, обвиняемая находилась в жилище при проведении обыска. В его ходе следователь обнаружила и изъяла четыре телефона различных моделей, в том числе «Айфон 12 про», принадлежавший подсудимой. Не желая расставаться с любимым гаджетом, женщина начала вырывать «Айфон» из рук следователя, при этом поцарапала ее ногтями и дважды сильно толкнула. Таким образом, представителю силового ведомства были причинены «физическая боль и моральные страдания», достаточные для возбуждения уголовного дела.Суд признал хозяйку гаджета виновной и приговорил ее к 5 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.