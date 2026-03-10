Происшествия 10.03.2026 в 12:05

Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»

Гаджет женщина не сохранила, зато заработала уголовку
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»
Фото: freepik.com
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по ч. 3 ст. 296 УК РФ «Насильственные действия в связи с производством предварительного расследования».

Как рассказали в пресс-службе суда, обвиняемая находилась в жилище при проведении обыска. В его ходе следователь обнаружила и изъяла четыре телефона различных моделей, в том числе «Айфон 12 про», принадлежавший подсудимой. Не желая расставаться с любимым гаджетом, женщина начала вырывать «Айфон» из рук следователя, при этом поцарапала ее ногтями и дважды сильно толкнула. Таким образом, представителю силового ведомства были причинены «физическая боль и моральные страдания», достаточные для возбуждения уголовного дела.

Суд признал хозяйку гаджета виновной и приговорил ее к 5 месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Теги
нападение

Все новости

В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
10.03.2026 в 12:33
Орущего и протестующего подростка в Улан-Удэ с трудом доставили в полицию
10.03.2026 в 12:29
Аграриям Бурятии расскажут, как сделать землю прибыльной
10.03.2026 в 12:25
Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»
10.03.2026 в 12:05
На Улан-Удэ надвигается снег, ветер и резкое похолодание
10.03.2026 в 12:00
В Бурятии бизнесвумен будут судить за «паль»
10.03.2026 в 11:53
«Улан-Удэстальмост» может лишиться оборудования на 80 млн рублей
10.03.2026 в 11:37
В Улан-Удэ полностью перекрыли дорогу на Революции 1905 года
10.03.2026 в 11:24
В районе Бурятии семья осталась без жилого дома
10.03.2026 в 11:14
В дацане в Бурятии помолились за здравие людей и провели скачки
10.03.2026 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
10.03.2026 в 12:33
Стоны жильцов «Мегаполиса» дошли до Бастрыкина
Возбуждено уголовное дело – пока только на управляющую компанию
10.03.2026 в 11:00
В Бурятии пожар унес жизнь 50-летнего мужчины
Трагедия случилась в Новой Бряни
09.03.2026 в 13:41
В Улан-Удэ нога 7-летнего мальчика застряла в горячей батарее
На место пришлось вызывать спасателей
09.03.2026 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru