Происшествия 10.03.2026 в 12:33

В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

В Улан-Удэ сегодня почти в десять часов утра на улице Комарова сбили 9-летнего ребенка. На мальчика наехал 67-летний водитель машины УАЗ.

В ГАИ Бурятии подчеркнули, что школьник переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Его с травмами доставили в медицинское учреждение.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.

