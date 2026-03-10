Происшествия 10.03.2026 в 12:33
В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сегодня почти в десять часов утра на улице Комарова сбили 9-летнего ребенка. На мальчика наехал 67-летний водитель машины УАЗ.
В ГАИ Бурятии подчеркнули, что школьник переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Его с травмами доставили в медицинское учреждение.
Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.