Происшествия 10.03.2026 в 14:54
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за гибель китайца
Арматурщик разбился насмерть, сорвавшись с высоты 5-го этажа
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя китайского происхождения. Он обвинялся в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть человека.
Как следует из материалов дела, бригаду предпринимателя наняли на строительство жилого дома в Октябрьском районе. Вскоре там произошел несчастный случай.
Арматурщик, приехавший на работу из Китая, проходил по сделанным кустарным способом подмостям на высоте 5-го этажа. В этот момент у них отломились перила и рабочий, не имеющий никакой страховки, сорвался вниз. Он получил тяжелейшие травмы и скончался.
Следствие выяснило, что причиной смерти арматурщика стало «преступное легкомыслие» предпринимателя. Оно выразилось в отсутствии инструктажей и обучения азам техники безопасности, средств индивидуальной защиты работников, а также использованию кустарных подмостей, конструкции которых не соответствовали нормативам.
На суде бизнесмен признал вину, его дело рассмотрели в особом порядке. Как выяснилось, он выплатил компенсацию семье погибшего, оплатил расходы на транспортировку и погребение его тела. С учетом этого, а также других смягчающих обстоятельств предпринимателя приговорили к полутора годам лишения свободы условно, а также на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией строительных работ.
Напомним, конец прошлого года отметился в Улан-Удэ чередой несчастных случаев. Сначала с высоты рухнули двое работников, которые мыли фасад и окна торгового центра «Пиплз Парк». У них во время работ оборвалось крепление люльки автоподъемника. Мужчины получили множество травм. Затем на стройке Национального музея обрушились строительные леса, в результате погибли сразу четверо рабочих. Чуть позже еще один рабочий сорвался при установке опалубки на третьем этаже строящегося театра «Байкал». Он выжил, но получил тяжелые травмы. А вскоре на улице Цивилева, где возводили многоквартирный дом, на гастарбайтера упал пакет арматуры.
Как следует из материалов дела, бригаду предпринимателя наняли на строительство жилого дома в Октябрьском районе. Вскоре там произошел несчастный случай.
Арматурщик, приехавший на работу из Китая, проходил по сделанным кустарным способом подмостям на высоте 5-го этажа. В этот момент у них отломились перила и рабочий, не имеющий никакой страховки, сорвался вниз. Он получил тяжелейшие травмы и скончался.
Следствие выяснило, что причиной смерти арматурщика стало «преступное легкомыслие» предпринимателя. Оно выразилось в отсутствии инструктажей и обучения азам техники безопасности, средств индивидуальной защиты работников, а также использованию кустарных подмостей, конструкции которых не соответствовали нормативам.
На суде бизнесмен признал вину, его дело рассмотрели в особом порядке. Как выяснилось, он выплатил компенсацию семье погибшего, оплатил расходы на транспортировку и погребение его тела. С учетом этого, а также других смягчающих обстоятельств предпринимателя приговорили к полутора годам лишения свободы условно, а также на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией строительных работ.
Напомним, конец прошлого года отметился в Улан-Удэ чередой несчастных случаев. Сначала с высоты рухнули двое работников, которые мыли фасад и окна торгового центра «Пиплз Парк». У них во время работ оборвалось крепление люльки автоподъемника. Мужчины получили множество травм. Затем на стройке Национального музея обрушились строительные леса, в результате погибли сразу четверо рабочих. Чуть позже еще один рабочий сорвался при установке опалубки на третьем этаже строящегося театра «Байкал». Он выжил, но получил тяжелые травмы. А вскоре на улице Цивилева, где возводили многоквартирный дом, на гастарбайтера упал пакет арматуры.